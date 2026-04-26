Sondaj CURS: 54% dintre bucureşteni sunt de părere că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze

Mai mult de jumătate dintre bucureșteni (54%) consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, în timp ce 42% sunt de părere opusă, arată un sondaj realizat în aprilie de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) în Capitală, notează Agerpres.

Tensiunile din coaliția de guvernare sunt cunoscute de majoritatea respondenților: 67% spun că au auzit despre ele, iar 21% au auzit, dar nu sunt foarte la curent. Doar 7% nu știu nimic despre subiect.

La capitolul intenții de vot pentru alegerile locale, cursa în București se anunță strânsă. PSD conduce cu 22%, urmat la doar două puncte de PNL și AUR, ambele cu 20%. USR se situează pe locul al patrulea, cu 16%. Sub pragul de 10% se află SENS (6%), PNRR-Piedone (5%), SOS România (5%), Partidul Oamenilor Tineri (2%) și REPER (2%).

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.073 de adulți din București, între miercuri și sâmbătă, cu o marjă de eroare de ±3% la un nivel de încredere de 95%.