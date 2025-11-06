Sondaj Inscop: AUR scade, pentru prima dată dupa prezidențiale. Coaliția trece de 51%

2 minute de citit Publicat la 10:41 06 Noi 2025 Modificat la 10:41 06 Noi 2025

AUR scade în intențiile de vot. FOTO: Inquam Photos / Codrin Unici

Partidul AUR scade în intențiile de vot, arată un sondaj realizat de INSCOP într-un interval de timp care acoperă ultima parte a lunii octombrie și începutul lunii noiembrie.

Astfel, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, formațiunile politice ar urma să obțină următoarele rezultate:

38% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie 2025),

19.5% ar alege PSD (față de 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie 2025),

14.6% ar pune ștampila pe PNL (față de 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie 2025),

12.3% ar vota USR (față de 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie 2025),

UDMR ar întruni 4.8% din voturile alegătorilor (față de 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie 2025),

Partidul SENS ar obține 3.2% (față de 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025),

POT ar urma să obțină 3.1% din voturi (față de 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025),

SOS România este creditat cu 1.7% (față de 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025).

1.8% dintre respondenți ar da votul unui alt partid (față de 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie 2025).

1% dintre votanți își exprimă preferința pentru un independent (1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie 2025).

Aproape 61% dintre români spun că merg sigur la vot. Aproape 18% spun că sigur nu votează

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot și 10 ”sigur da” vor merge la vot, 17,4% dintre români au ales 1 (sigur nu merg la vot), 1.2% au ales 2, 1% au ales 3, 1.4% au ales 4, 4.4% au ales 5, 1.5% au ales 6, 2.7% au ales 7. 3.8% indică 8, 3.3% aleg 9 și 60.5% indică 1 (sigur merg la vot), potrivit datelor sondajului.

2.9% nu au știut sau nu au dorit să răspundă la această întrebare.

Director INSCOP Research: AUR scade sub 40% dar are dublu față de următorul clasat, PSD

„Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai 2025, AUR coboară sub pragul de 40%, însă rămâne la un scor dublu comparativ cu următorul clasat, Partidul Social Democrat, aflat în ușoară creștere.

PNL, USR și UDMR se mențin la un nivel constant, comparativ cu lunile anterioare.

Partidele care formează coaliția guvernamentală cumulează 51% din intenția de vot, în timp ce partidele din opoziție parlamentară aproximativ 43%”, a sintetizat aceste rezultate Remus Ștefureac – director INSCOP Research.

Datele cercetării sociologice au fost culese în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie 2025.

Răspunsurile au fost consemnate în interviuri telefonice bazate pe chestionar, volumul eșantionului fiind de 3000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de +/- 1.8%, la un grad de încredere de 95%.