Sorin Grindeanu, acuzații grave la adresa lui Ilie Bolojan: "Și-a băgat finul condamnat în Parlament. Lasă România în deșert economic"

3 minute de citit Publicat la 14:30 13 Mai 2026 Modificat la 15:08 13 Mai 2026

Grindeanu a mai spus că deficitul a fost scăzut printr-un artificiu, nu prin măsuri economice credibile sau reforme. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, într-o conferință de presă că Ilie Bolojan lasă România “în deșert economic”. El a lansat acuzații dure la adresa premierului demis, precizând că finul acestuia, deputatul de Bihor, Dumitru Țiplea, a fost făcut parlamentar, deși ar fi fost condamnat penal:

“Premierul demis Bolojan lasă până la urmă România într-un deșert economic și pentru asta trebuie să plece urgent. România este astăzi în criză economică. Premierul Bolojan a dus România pe locul 2 în UE la scădere economică. Avem inflație mai mare decât în Ucraina, o țară în război. Nici în pandemie situația nu a fost așa de gravă și nici în criza financiară din 2009-2010. Experimentul premierului demis a fost un plan de sărăcire națională, o inflație de două cifre, criză economică confirmată.

Aș vrea să mă adresez astăzi românilor, nu armatei de “bolofani”. Ce ar însemna încă 10 luni cu această viziune sufocantă pentru români? Probabil vreo 300.000 de șomeri, 120.000 de IMM-uri românești care pun lacătul pe ușă și în care politicile economice ar afecta tinerii. Mai bine de o treime ar rămâne șomeri. E rețeta unui dezastru programat. Vedem cu tupeu cum premierul Bolojan se adâncește în propriile minciuni și ne spune cum a scăzut deficitul”.

Deficitul ar fi fost scăzut printr-un artificiu fiscal

Grindeanu a mai spus că deficitul a fost scăzut printr-un artificiu, nu prin măsuri economice credibile sau reforme:

“S-a făcut printr-un artificiu contabil, amânând plăți, punând povară pe bugetul de anul acesta. Astăzi regretăm că nu am fost mai fermi mai devreme, astfel încât dezastrul să nu aibă această amploare. Pe Ilie Bolojan nu l-a demis Parlamentul, l-a demis INS-ul astăzi.

Astăzi vedem o economie în comă, dar vedem circ și bălăcăreală. S-a făcut un abuz de putere și pare că este pus în pericol SAFE printr-o ordonanță ilegală”.

Grindeanu l-a acuzat pe Bolojan ca l-a băgat pe finul său în Parlament:

“Să uiți că ți-ai trimis finul de la Bihor în parlament, un fin care a fost condamnat pentru că a falsificat legitimații de student, e parlamentar de Bihor acum, să vorbești despre penali dar să ai o tripletă penală fix în fruntea partidului...președintele PNL Tulcea, condamnat pentru trafic de influență, președintele CJ Sălaj știți de asemenea, control judiciar și cazul președintelui CJ Iași cu cele două dosare de corupție și de trafic de influență. Acest reformat de rit nou se ascunde și tace și nu am văzut răspuns până astăzi, dacă îi spui de apropiații instalați în toate instituțiile statului. Plus Adrian Foghiș de la Oradea, care are doar de la SAPE fără indemnizațiile de la Consiliile de Administrație 10.000 de euro pe lună”.

Grindeanu, despre consultările de la Cotroceni

PSD merge la viitoarele consultări formale sau informale cu multe opțiuni pe masă din dorința de a găsi o soluție rapidă, a spus Grindeanu.

“Avem acele lucruri peste care nu putem trece, dar în rest suntem deschiși la găsirea soluțiilor. Vom prezenta în zilele următoare și soluțiile economice pentru viitorul guvern”.

Despre un Guvern minoritar cu premier PSD, Sorin Grindeanu a spus: “Nici aceasta nu e o variantă pe care să ne-o dorim. Nu e o treabă care să ofere ceea ce spunea președintele, un guvern stabil, o majoritate clară. Ceea ce s-a spus în urmă cu o săptămână, mai bine, chiar dacă e contra-productiv și sunt unii destul de agitați de pe scena politică, mai bine mai stai câteva zile-o săptămână și găsești o soluție stabilă, decât să ai o soluție de conjunctură care poate să treacă, dar care în septembrie duce la o nouă moțiune de cenzură și la dărâmarea Guvernului”.

Grindeanu, despre răspunderea pentru guvernarea alături de Bolojan

Potrivit lui Grindeanu, un premier tehnocrat, dar cu miniștri politici e o variantă mai bună decât guvern tehnocrat cap-coadă. “Contează totuși acea persoană”, a spus Grindeanu.

Întrebat dacă PSD își asumă o parte din vină, Grindeanu a răspuns: “am fost parte din această guvernare dar vă rog să vă uitați în urmă și veți vedea că am încercat să atenuăm, de foarte multe ori nu am fost ascultați.

Nu înseamnă că fugim de răspundere dar vreau să fie foarte clară această răspundere care cade pe umerii lui Ilie Bolojan”.

Sorin Grindeanu a mai spus, despre deficitul bugetar din perioada Guvernului Ciolacu, că deficitul a crescut încă din perioada 2020-2021:

“Eu am făcut parte din acel guvern, au fost miniștrii ai finanțelor în special de la PNL. Am intrat în procedură de deficit excesiv din 2020-2021, am avut 4 premieri PNL. În perioada în care Marcel Ciolacu a fost prim-ministru am avut ministru al Finanțelor un ministru PNL”.