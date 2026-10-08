Sorin Grindeanu avertizează că multinaționalele pleacă din România: „Există relocări și o scădere abrubtă a investițiilor străine”

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. Sursa foto: Agerpres

Relocarea unor multinaționale și scăderea investițiilor străine arată, potrivit declaraţiilor preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, cât de mult a pierdut România din atractivitatea economică. Liderul PSD a avertizat joi, în cadrul unui interviu oferit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că prețurile ridicate la energie afectează competitivitatea țării și susține că România a coborât în clasamentele internaționale, ajungând să se compare, în acest moment, cu state precum Botswana, Nigeria și Namibia. Grindeanu spune că noul guvern trebuie să prezinte situația economică "fără fard" și să ia rapid măsuri pentru deficit și rectificarea bugetară.

În cadrul interviului realizat de Mihai Gâdea, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a abordat şi problemele bugetare și măsurile pe care ar trebui să le ia viitorul guvern.

Grindeanu susține că România pierde teren în fața statelor din regiune în ceea ce privește competitivitatea și avertizează că declinul investițiilor străine și relocarea unor multinaționale arată că economia românească devine mai puțin atractivă pentru investitori. El afirmă că România ar fi coborât de pe locul 49 pe locul 65 în clasamentul competitivității și că a ajuns să se compare, în acest clasament, cu state precum Botswana, Namibia și Nigeria.

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei": Avem probleme de deficit, avem problemele legate de această rectificare bugetară, pentru că, altfel, intrăm în incapacitate de plată, avem de la energie, că ni s-a spus să ne aşteptăm la facturi foarte mari la începutul anului viitor, ceea ce înseamnă că va fi o explozie a preţurilor, în general. Avem vârfuri la carburanţi - benzină şi motorină, şi, de aici, putem să enumerăm multe alte lucruri, pe care aş vrea să le vorbim. Ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme a depăşit orice imaginaţie: acuzaţii de trădare, punerea în discuţii a parteneriatului strategic, cu NATO nu cred că suntem în situaţia cea mai bună, în condiţiile în care este o reuniune la Varşovia, în Polonia, noi nu suntem invitaţi. Cu Uniunea Europeană suntem foarte bine, mai ales cu anumiţi membri din UE şi, sigur, că şi asta este o chestiune discutată. Vreau să le abordăm pe rând. Guvernul acesta, în înţelegerea dumneavoastră, dacă se va coagula, aşa cum spuneţi, el ar trebui să facă ce anume? Care ar putea să fie soluţiile care să întoarcă masa? În momentul de faţă, oamenii sunt obosiţi, sunt surmenaţi, sunt furioşi, nu mai au încredere. Ce poate face şi ce ar putea să facă acest guvern a să schimbe lucrurile şi traiectoria asta foarte proastă în care ne aflăm?

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD: Primul lucru – să prezinte situaţia reală, fără fard, fără chestiuni pe care le ascund.

CEO-ul Antena 3 CNN a intervenit şi l-a întrebat pe liderul PSD: "Când spuneţi situaţia reală, credeţi că sunt lucruri care, în momentul de faţă, nu ni se spun? Credeţi că sunt lucruri care sunt ţinute sub masă?", iar acesta a răspuns: "Eu nu pot să nu-i cred pe marii constructori care spun că-s lucrări de vreo 3 miliarde, care nu sunt nici măcar facturate, n-am de ce să le pun la îndoială spusele. Şi, de asemenea, nu pot să pun sub semnul întrebării ceva ce ştiu sigur – faptul că mai e nevoie la rectificare de vreo 10 - 12 miliarde în plus pentru asigurarea funcţionării statului până la sfârşitul anului".

Ulterior, Sorin Grindeanu a mai făcut următoarele precizări: "De asemenea, nu pot să ascund sau nu putem să ascundem faptul că bugetul a fost construit pe creştere economică şi vom avea scădere economică. Lucrurile acestea sunt un fapt, dar cred că românii cred că preferă să ştie – aici suntem, aici am ajuns, ăsta este rezultatul acestei perioade, de aici plecăm: trebuie să facem rectificare, trebuie să facem buget... Sunt lucrurile rapide – buget anul acesta, încercând să prindem lucruri care să ducă totuşi la anumite măsuri care să facă mai uşoară trecerea, această perioadă.

Să ştiţi că faptul că, de doi ani de zile, n-au existat indexări la pensii – asta se vede, atâta timp cât inflaţia, în toată această perioadă, a fost enormă – cea mai mare din Europa. Lucrurile acestea trebuie făcute, respectând, vă repet şi ţin să spun de fiecare dată acest cadru fiscal sau traiectoria fiscală.

Dar mai trebuie ceva, aţi amintit şi dumneavoastră – eu cred că după ce facem lucrurile acestea urgente sau acest guvern va face aceste lucruri urgente, un lucru esenţial, pe care trebuie să-l facem sau prioritar: să ne ocupăm de energie. De ce vă spun lucrul acesta?!? Nu doar că simte fiecare rămân în buzunar preţul la energie electrică sau la motorină sau la benzină... Faptul că avem printre cele mai ridicate preţuri la energie din Europa a dus la scăderea competitivităţii economice în România – e principala cauză.

Există relocări în acest moment a multinaţionalelor, există o scădere abruptă a investiţiilor străine directe în România şi asta este principala cauză: am scăzut într-un an şi jumătate, pe acel clasament al competitivităţii, cred că eram undeva în mai anul trecut, pe locul 49, sper să nu greşesc, acum, într-un an şi jumătate, am ajuns pe 65. Dacă ne uităm în jur: Polonia, Bulgaria şi ţările din jurul nostru sunt mult în faţa noastră. Am spus şi în urmă cu câteva zile, în Parlament, cu tot respectul, că nu vreau să tratez de sus alte ţări din lumea aceasta, dar, în acest moment, suntem în competiţie cu Botswana, Namibia şi Nigeria, dacă nu mă înşel, acolo, în jurul locului 65. Nu este ok".