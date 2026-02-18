Sorin Grindeanu, pesimist că se vor face 250 km de autostradă în 2026: "Ritmul a scăzut şi există o explicaţie simplă"

Sorin Grindeanu, pesimist că se vor face 250 km de autostradă în 2026. Sursa foto: Inquam Photos/Casian Mitu/ A7

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că anul trecut ritmul în care au fost construite autostrăzi a încetinit şi că este pesimist cu privire la cei aproximativ 250 de kilometri care ar trebui finalizaţi anul acesta, notează Agerpres.

"PSD cere să încercăm să-i ajutăm pe românii cu venituri mici. Îi ajutăm şi prin acest pachet de solidaritate. Asta nu înseamnă că trebuie să tai investiţiile în transporturi. Şi îmi pare rău că anul trecut, şi la cum pare acum, e un domeniu la care ţin foarte mult şi ştiţi foarte bine acest lucru, pare că ritmul a scăzut şi există o explicaţie simplă.

Anul acesta ar fi trebuit să fie un an record pe tot ceea ce am lăsat acolo, pe ce au făcut şi colegii după mine. Ar trebui să termine în jur de 250 de kilometri de autostradă anul acesta. Sunt pesimist din acest punct de vedere, pentru că orice constructor serios şi orice beneficiar de asemenea serios, care nu minte partenerii, trebuie să-i anunţe foarte clar - 'degeaba te apuci să lucrezi, să faci proiecte, să investeşti, că eu nu o să pot să te plătesc decât în ritmul acesta'. Şi atunci ritmul anul trecut a scăzut. Lucrurile astea nu-mi plac. Vă spun sincer", a afirmat Grindeanu, la postul Digi 24.

Liderul social-democraţilor a adăugat că pentru scăderea ritmului de construire a autostrăzilor este de vină lipsa de încredere reciprocă între echipa ministerială şi constructori.

"Anul trecut n-a mai fost valabil acest lucru. (...) Nu a existat predictibilitate. (...) Eu stau aşa, cunoscând foarte bine domeniul, un pic cu frica în sân pe proiectele pe PNRR. Ar trebui să fie gata până în august. La transporturi, vă dau un exemplu, trebuie să meargă până în august cu autostrada până la Paşcani. Suntem acolo, la limită. Nu că nu are capacitate constructorul.

Îl ştim foarte bine şi îl ştiţi foarte bine. Nu există foarte clar o, să spunem, prioritizare şi o încredere. Dar pe PNRR să spunem cât de cât lucrurile ar sta bine, stau mai prost pe programele operaţionale", a mai spus preşedintele PSD, fost ministru al Transporturilor în perioada noiembrie 2021 - iunie 2025.