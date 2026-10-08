Sorin Grindeanu: „S-a făcut o reclamă legată de ceasul meu. Dacă era de zeci de mii de euro, trebuia să îl trec în declarația de avere”

Grindeanu spune că astfel de afirmații pun sub semnul întrebării lucruri importante. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi seara, la Antena 3 CNN, că „s-a făcut o reclamă” despre ceasul său, despre care s-a vehiculat că ar costa zeci de mii de euro. El a spus că aceste informații sunt false și că, dacă ar fi avut o asemenea valoare, acesta ar fi trebuit să apară în declarația sa de avere. „Am același ceas de cinci-șase ani”, a spus acesta.

„S-a făcut o reclamă legată de ceasul meu de ziceți că e de zeci de mii... inclusiv săptămâna asta, în Parlamentul României, au venit cu ceasul, că e de zeci de mii de euro și așa mai departe. Dacă era așa, trebuia să îl trec în declarația de avere. Am același ceas de cinci-șase ani. Se poate verifica”, a declarat Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN.

În opinia sa, astfel de afirmații pun sub semnul întrebării lucruri importante. El a criticat ceea ce a numit „interese meschine, politice” și a spus că nu este de acord cu astfel de practici atunci când pot pune în pericol parteneriatele strategice ale României.

„Nu am nimic de ascuns, dar asta e modalitatea de a face dintr-un fals să pară că e un adevăr și adevărul și lucrurile care contează să le pui sub semnul întrebării doar din anumite interese meschine, politice. Și le spun meschine, pentru că sigur că înțeleg jocurile politice, dar nu le înțeleg atunci când îți spun în pericol parteneriate strategice.

Aceste lucruri nu le înțeleg și nu le voi înțelege și le voi sancționa de fiecare dată când voi putea”, a mai declarat Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN.

În anul 2024, un moment cu Sorin Grindeanu a devenit viral în mediul online, după ce a fost filmat în timp ce-și scotea ceasul de la mână și l-a ascuns în buzunar. Acesta se afla la inaugurarea unei porțiuni din A0.