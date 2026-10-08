Kremlinul susține că în Siberia nu e ciumă ci „pneumonie de origine necunoscută”. Localnic: „Deplasați-vă în ordine spre cimitir”

„Nu există informații oficiale și oricum nu avem încredere în ele. Sunt multe zvonuri, dar ceea ce se întâmplă cu adevărat rămâne neclar,” a spus o localnică din orașul siberian Șelehov. Foto: Profimedia Images

Când orașul siberian Șelehov s-a trezit în centrul atenției lumii din cauza unei panicii provocate de apariția unui focar de ciumă, legate de ciumă, localnicii au sperat la o comunicare transparentă și eficientă din partea autorităților ruse. În schimb, locuitorii din micul oraș de lângă Irkutsk au recunoscut, pentru CNN, că tot ce știau era din știrile sau zvonurile care se răspândesc rapid în spațiul online.

Pe 2 octombrie, presa locală anunța că o femeie a murit de pestă pulmonară în regiunea Irkutsk, Siberia, în estul Rusiei. Femeia, pe nume Daria Șipilova, laborantă în vârstă de 28 de ani, care lucra la Institutul pentru combaterea pestei din Irkutsk. Presa a precizat posibilitatea ca Șipilova să fi contractat pesta pulmonară de la o eprubetă spartă.

La șase zile după moartea laborantei - și fără confirmare oficială că Șipilova a murit de ciumă, în contextul solicitărilor Organizației Mondiale a Sănătății și ale Statelor Unite - situația pare să fi provocat atât resemnare, cât și scepticism, în rândul populației din regiune.

Evghenia, o localnică de 36 de ani, a spus pentru CNN că totul pare „normal, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.” Ea a spus că o prietenă a sa, care lucrează ca farmacistă, i-a spus că oamenii au început să facă provizii de antibiotice după apariția zvonurilor despre ciumă.

„Nu există informații oficiale și oricum nu avem încredere în ele”

Autoritatea rusă pentru Sănătate și Protecția Consumatorului, Rospotrebnadzor, a precizat că Șipilova a murit din cauza unei „pneumonii de origine necunoscută”. Agenția a minimalizat suspiciunile că boala ei ar fi legată de muncă, dar s-a grăbit să izoleze persoanele cu care a intrat în contact.

În ciuda faptului că autoritățile de la Kremlin i-au îndemnat în mod repetat pe ruși să se bazeze doar pe informările oficiale ale Autorității naționale pentru Sănătate, Evghenia a spus că majoritatea cunoscuților săi nu au încredere în declarațiile autorităților publice.

„Nu există informații oficiale și oricum nu avem încredere în ele. Sunt multe zvonuri, dar ceea ce se întâmplă cu adevărat rămâne neclar,” a adăugat ea.

Alți interlocutori au manifestat o încredere mai mare în narațiunea oficială.

Ekaterina, 26 de ani, a spus pentru CNN că „lucrurile nu sunt deloc rele” pentru ea – și că nu vede niciun motiv de îngrijorare, deoarece toți cei care au intrat în contact cu laboranta de la Institutul pentru cercetarea pestei din Irkutsk au fost izolați.

„Oamenii nu cedează panicii și își continuă viața ca de obicei”, a spus ea. „Acum suntem în secolul 21 și există tratament pentru ciumă. Nu e ca la coronavirus, care a fost ceva necunoscut pentru oameni. Perspectivele sunt mult mai bune. Deci, ca să rezum totul: Totul este bine. Urmăm măsurile de siguranță și nu cedăm nebuniei”, a adăugat Ekaterina.

În Rusia, „o explozie e o bubuitură, un incendiu e un fum, o retragere, un gest de bunăvoință, iar ciuma e pneumonie de origine necunoscută”

În același timp, localnicii își fac provizii de „măști, antiseptice și tetraciclină, pentru orice eventualitate”.

Un medic rus a precizat, sub anonimat, pentru publicația independentă „Oamenii din Baikal”, că o confirmare din partea laboratorului, care să certifice că Șipilova a murit de ciumă, ar putea dura până la 10 zile, deoarece „este imposibil să identifici definitiv agentul patogen la doar o zi după autopsie”.

Alți localnici au spus pentru publicația independentă că vineri seara, 3 mașini s-au oprit în fața blocului de apartamente în care locuise laobranta Șipilova. Din mașini au coborât persoane în costume portocalii, cu măști de gaze și care au început să dezinfecteze apoi intrările din bloc.

Un rezident din Irkutsk a rezumat, cu umor negru, modul în care rușii percep și decriptează limbajul din comunicatele oficiale:

„(În Rusia) o explozie este o bubuitură. O recesiune este creștere negativă. Un accident este o aterizare dură. Un incendiu este fum. O retragere este un gest de bunăvoință,” a comentat el. „Ciuma este pneumonie de origine necunoscută... Oricine contractează această pneumonie de origine necunoscută ar trebui să se înfășoare într-o pătură și să se târască până la cimitir. Dar să o facă încet, pentru că cel mai important este să nu creeze probleme autorităților”.