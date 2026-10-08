Numărul 2 din PNL anunță că partidul va vota un guvern Luca Niculescu cu miniștri PSD

Europarlamentarul PNL Dan Motreanu. Sursă foto: facebook- Dan Motreanu

Europarlamentarul Dan Motreanu, numărul 2 din PNL, a transmis, joi, că Partidul Național Liberal va analiza programul de guvernare și componența viitorului Executiv, susținând că România nu poate rămâne blocată fără un guvern cu puteri depline. „Acest blocaj are efecte economice care sunt resimțite de cetățeni”, a subliniat acesta.

El a mai adăugat că „PSD a rupt coaliția prin demiterea Guvernului Bolojan, iar acum ne cere din nou să formăm o coaliție de guvernare împreună”.

„PSD e ca dirigintele de șantier care a dărâmat casa, dar refuză să participe la reconstrucție dacă nu e numit din nou șef de șantier. Până acum cinci luni, aveam o coaliție de guvernare cu un protocol, un program de guvernare și un Guvern votat de Parlament. PSD a rupt coaliția prin demiterea Guvernului Bolojan, iar acum ne cere din nou să formăm o coaliție de guvernare împreună. Nu vom face asta. PNL a spus clar: nu vom intra într-un guvern cu PSD și nu vom mai face o coaliție cu PSD.

PSD a dat jos Guvernul Bolojan, pretinzând că are toate soluțiile pentru România. Atunci să le aplice.

PNL a prezentat o soluție transparentă, o coaliție care l-a susținut pe Siegfried Mureșan. PSD a refuzat o întâlnire și a respins propunerea, fără a analiza măcar programul de guvernare prezentat”, a scris Dan Motreanu, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a mai adăugat că în cazul Guvernului propus de Luca Niculescu, singura discuție pentru PNL este un eventual vot de învestitură.

„În același timp, România nu poate rămâne blocată fără un guvern cu puteri depline. Acest blocaj are efecte economice care sunt resimțite de cetățeni, mai ales că PSD a încercat să limiteze și mai mult atribuțiile guvernului interimar.

De aceea, în cazul Guvernului propus de Luca Niculescu, singura discuție pentru PNL este un eventual vot de învestitură. Vom analiza programul de guvernare și componența viitorului Executiv și vom decide în forurile de conducere ale partidului.

Dacă PSD spune că are toate soluțiile, toate proiectele și că este pregătit de guvernare, atunci să și le asume.

Nu să caute din nou partide pe care să dea vina dacă vor trebui luate măsuri dificile”, a încheiat Dan Motreanu.