Marile proiecte de infrastructură pot transforma economia şi mobilitatea în România. STB își modernizează parcul auto. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

România este în plin proces de transformare a infrastructurii, iar marile proiecte de drumuri, căi ferate, aeroporturi și noi soluții de mobilitate pot schimba nu doar modul în care călătorim, ci și felul în care se dezvoltă economia și comunitățile. La Smart Urban Mobility a avut loc conferința "Driving the Future Forward", care a adus la aceeași masă lideri din administrație, business și industria transporturilor pentru a discuta despre investițiile care pot conecta mai bine regiunile României, despre finanțarea marilor proiecte după Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) şi despre șansa țării noastre de a deveni un hub regional de transport și conectivitate. Un loc important în discuții l-a avut mobilitatea urbană, iar în București, axa principală a transportului în comun rămâne Societatea de Transport București (STB). Compania își modernizează parcul auto cu noi autobuze electrice și îşi va extinde rețeaua de stații de încărcare.

Cătălina Iordache, reporter Antena 3 CNN: Nu putem vorbi despre mobilitate urbană şi să nu menţionăm transportul public în comun. Tocmai din acest motiv, alături de mine este domnul Gheorghe Pecingină, avocat şi administrator special al STB. Cu ce aţi venit dumneavoastră la Salonul Auto Bucureşti şi cât de important este transportul public în comun pentru mobilitatea urbană?

Gheorghe Pecingină, administrator special al STB: Am venit, așa cum puteți să observați, cu tradiție și, totodată, cu noutățile pe care le aduce în folosul cetățeanului bucureștean STB. Şi, acum, o să ajung la partea esenţială – cât de important este STB? Eu cred că este, alături de Metrorex, este axa principală a transportului comun din București și că cred că în perioada următoare o să fie o componentă integrată a tot ceea ce înseamnă mobilitate în municipiul București. Știu că primarul Ciprian Ciucu are în plan, în perioada imediat următoare, să integreze aceste componente într-un plan general, care va fi în favoarea cetățeanului.

Cătălina Iordache, reporter Antena 3 CNN: Vedem aici, la Salonul Auto București, peste 60% sunt vehicule electrice – despre STB ce puteți să ne spuneți, la ce procent ați ajuns?

Gheorghe Pecingină, administrator special al STB: Chiar ieri, a anunțat primarul, a avut aşa cum bine știți, Primăria Generală se ocupă de achizițiile acestor vehicule; au reușit să obțină finanțarea pentru achiziția a încă 60 de vehicule electrice. Încercăm să modernizăm parcul și să tindem către un procent cât mai mare pentru autobuze electrice. Dar pentru asta ai nevoie de infrastructură şi, când spun infrastructură, mă refer la stații de încărcare. Deci, trebuie să fie totul integrat. În acest moment, știți foarte bine, STB-ul este într-o procedură de insolvență și prin planul de reorganizare, vom cuprinde și aceste componente electrice, să fie majoritare pentru a reuși acest plan.

Cătălina Iordache, reporter Antena 3 CNN: Vă mulțumesc tare mult. Așteptăm să circulăm și noi pe străzile din București cu aceste noi mijloace de transport în comun despre care spuneați.

Ciprian Ciucu: "O investiție în înnoirea și modernizarea flotei STB"

"(...). Bucureștiul primește 87,44 de milioane de euro (adică o jumătatede miliard de lei!), pentru un proiect destinat transportului public din Fondul pentru Modernizare. (...). A fost confirmat de Banca Europeană de Investiții ca investiție prioritară pentru București. Banii sunt NERAMBURSABILI, suportăm doar TVA-ul.

Așadar, încă un mare și pas important spre un transport public mai modern și mai curat pentru orașul nostru!

Finanțarea va permite achiziția a:

▪︎ 10 tramvaie noi, care vor înlocui tramvaie V3A(M);

▪︎ 45 de troleibuze noi, care vor înlocui troleibuze Astra Ikarus;

▪︎ 40 de autobuze electrice, dintre care 20 de 12 metri și 20 de 10 metri, care vor înlocui autobuze diesel Mercedes-Benz Citaro Euro 3.

Este o investiție în înnoirea și modernizarea flotei STB, cu impact direct asupra calității transportului public și a reducerii poluării. Pentru autobuzele electrice, următorul pas esențial este asigurarea infrastructurii de încărcare, astfel încât noile vehicule să poată fi exploatate eficient încă din prima zi. Mai puține vehicule vechi. Mai mult transport electric. Un București mai curat și un transport public mai bun", a transmis primarul general al Capitalei într-o postare pe Facebook, făcută miercuri.

Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN, se desfăşoară până duminică în cadrul Salonului Auto Bucureşti & Accesorii 2026. Vineri, 9 octombrie 2026, între 10:00 și 12:00, Salonul Auto București & Accesorii organizează conferința "Vinerea Verde – Viziune pentru viitorul mobilității", în parteneriat cu Smart Urban Mobility.

Pe parcursul zilelor dedicate transportului și vehiculelor de astăzi și de mâine, publicul poate descoperi cele mai noi tehnologii și soluții de mobilitate urbană implementate în România.