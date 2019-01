Sorina Pintea, despre președinția Consiliului UE: „Scopul principal este garanţia accesului la sănătate pentru toţi cetăţenii europeni”

România va continua eforturile pentru a avansa agenda UE asupra temelor cu impact şi beneficii pentru pacienţii europeni, a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, care a prezentat marţi, în contextul deţinerii preşedinţiei Consiliului UE, priorităţile ţării noastre în Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (ENVI) din Parlamentul European.



Vaccinarea, accesul la medicamente, mobilitatea pacienţilor în UE şi sănătatea digitală (eHealth) sunt câteva dintre priorităţile României în acest domeniu.



"Am răspuns transparent întrebărilor adresate de către parlamentarii europeni din Comisia pentru sănătate publică. În acest context, am subliniat faptul că România va continua eforturile pentru a avansa agenda UE asupra temelor cu impact şi beneficii pentru pacienţii europeni. Scopul principal al activităţilor pe care îl avem în această perioadă îl reprezintă garanţia accesului la sănătate pentru toţi cetăţenii europeni", a declarat, după audiere, ministrul Sorina Pintea, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES.



Potrivit MS, temele propuse de către România pe domeniul Sănătăţii sunt de actualitate şi au ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi asistenţei medicale pentru pacienţii europeni, precum şi a prevenţiei.



Pe domeniul Sănătate, preşedinţia României la Consiliul UE are de gestionat un dosar legislativ complex, preluat de la preşedinţia austriacă, şi anume Proiectul de regulament pentru Evaluarea Tehnologiilor de Sănătate (HTA) pentru care se vor depune toate eforturile în vederea înregistrării unui progres, spun reprezentanţii MS.



"Pe acest subiect, scopul nostru este acela de a continua negocierile la nivel tehnic, în cadrul reuniunilor de lucru de specialitate ale Consiliului UE, pentru a obţine un maxim de progres în dezbateri. România va informa ţările membre asupra stadiului negocierilor cu ocazia Consiliului EPSCO - Sănătate din 14 iunie", a arătat ministrul Sănătăţii.