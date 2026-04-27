SOS nu va vota moțiunea de cenzură. Diana Șoșoacă: AUR este copilul PSD

Diana Șoșoacă a reacționat, luni, la anunțul că PSD și AUR vor susține împreună o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Șefa SOS a dat de înțeles că membrii formațiunii sale nu vor susține moțiunea și a spus că „AUR este copilul PSD-ului”.

Șoșoacă a mai spus că ideea moțiunii PSD-AUR a apărut după ce partidul său și-a exprimat intenția de a depune propria moțiune de cenzură împotriva guvernului în funcție.

„Coaliția ASDUR, AUR-PSD, de care vă vorbesc de luni de zile și de ani de zile. Vă spun că AUR este copilul PSD. Pentru că am anunțat că S.O.S România va strânge semnături azi, 27 aprilie 2026, când depunem moțiunea, PSD și AUR au hotărât să dea pe față că sunt împreună, să nu cumva să se audă de S.O.S România și Diana Șoșoacă!”, a scris ea pe pagina sa de Facebook, luni.

„Exact ce m-am așteptat! Încă o dată le-am stricat planurile! Cum să nu îmi ridice imunitatea și să mă bage la pușcărie, când de când tot exist în politică, le-am stricat toate șmenurile”, a mai scris Șoșoacă.

PSD și AUR au anunțat, luni, că vor depune o moțiune de cenzură comună împotriva guvernului Bolojan. Liderii PSD s-au reunit ca să discute detaliile moțiunii și au votat în unanimitate pentru acest demers împreună cu AUR. Întâlnirea a avut loc după discuțiile de la Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan i-a chemat pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR.

George Simion a declarat, după formarea acestei noi alianțe, că PSD și AUR au o majoritate parlamentară și că președintele Nicușor Dan încalcă constituția când spune că nu acceptă un guvern PSD-AUR. De asemenea, el a spus că va depune moțiunea contra guvernului „și mâine”, dacă se vor strânge cele 233 de voturi necesare.