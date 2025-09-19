Șoșoacă, anchetată pentru promovarea ideilor legionare și ultraj. Procurorii: poate fi adusă cu mandat

1 minut de citit Publicat la 19:39 19 Sep 2025 Modificat la 19:39 19 Sep 2025

Europarlamentarul Diana Șoșoacă. sursa foto: Hepta

Europarlamentarul Diana Șoșoacă a fost chemată marți, 23 septembrie, la Parchetul General pentru a fi audiată în calitate de suspect într-un dosar ce vizează mai multe infracțiuni, printre care lipsire de libertate, ultraj și promovarea în public a unor idei și doctrine legionare, notează Agerpres.

Conform citației, Șoșoacă este acuzată de:

lipsire de libertate în mod ilegal (4 infracțiuni);

promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și promovarea ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe (4 infracțiuni);

negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, a Holocaustului ori a efectelor acestuia, conform art. 6 alin. 1 din OUG 31/2002;

ultraj.

Procurorii au avertizat-o că, în cazul în care nu se prezintă la audieri, ar putea fi adusă cu mandat.

La sfârșitul lunii noiembrie 2024, Șoșoacă a participat la troița din localitatea ilfoveană Tâncăbești, la o comemorare dedicată liderului Mișcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, și altor 13 membri ai organizației de extremă dreapta.

„E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot”, declara atunci Diana Șoșoacă despre Codreanu, într-o transmisiune pe Facebook.

În octombrie 2024, Parchetul General s-a autosesizat și a deschis un dosar penal după ce europarlamentarul l-a omagiat pe fostul lider legionar. Nemulțumită că judecătorii Curții Constituționale i-au invalidat candidatura la prezidențiale, Șoșoacă a transmis live pe YouTube, unde a lansat un mesaj elogios la adresa lui Codreanu.

„Din acest moment, s-a terminat cu România, nu mai există stat, nu mai există nimic. Nu pot să spun decât «Trăiască Legiunea și Căpitanul» care au fost omorâți de aceeași putere jidănească care a acționat și acum. Rușine tuturor!”, spunea Șoșoacă.

În februarie 2025, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus la Parchet un denunț împotriva europarlamentarului, acuzând-o că promovează cultul dictatorului Nicolae Ceaușescu, condamnat pentru genocid.

Pe 11 februarie 2025, în plenul Parlamentului European, Diana Șoșoacă a avut o intervenție în care le-a recomandat eurodeputaților să elaboreze strategiile de politică externă după modelul fostului lider comunist, afirmând: „Nimeni nu l-a egalat vreodată”.