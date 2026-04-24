Surse: Avionul Spartan folosit de Nicușor Dan a fost modernizat. Președintele are comunicați în timpul zborului

Aeronava cu care călătorește președintele României a fost modernizată. Foto: Nicușor Dan/Facebook

Avionul Spartan cu care călătorește președintele Nicușor Dan a fost modernizat pentru ca acesta să poată beneficia de comunicații securizate permanente pe durata sporului, potrivit unor surse din Administrația Prezidențială.

În luna ianuarie, după ce a rămas blocat pe aeroportul din Paris, președintele declara că avionul Spartan cu care pleacă în deplasări nu are facilități de comunicații criptate cu Bucureștiul, așa cum ar fi normal în cazul unui șef de stat NATO. Șeful statului putea fi contactat doar prin mesaje text atunci când se află la bordul aeronavei, nu și prin apel vocal.

Potrivit surselor citate, acum președintele beneficiază de comunicații permanente și extinse în timpul zborului.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, declara că „în timp ce este în aer, președintele României poate fi contactat în caz de o necesitate și în 15-20 de minute aeronava poate ateriza astfel încât să își extindă comunicarea necesară. Da, timp de 4-5 ore cât zboară, este timp mort. E un lucru care trebuie să se întâmple, în anul 2026, o soluție prin satelit se poate face”.

Miruță preciza că STS se va ocupa de această problemă. Anterior, Serviciul de Telecomunicații Speciale spunea că poate asigura comunicații securizate pe avionul Spartan cu care zboară președintele Nicușor Dan, dacă acest lucru se solicită.

Nicușor Dan a cheltuit într-un an pe deplasări externe cât l-a costat pe Klaus Iohannis un singur drum

Nicușor Dan a cheltuit într-un an de zile pe deplasările externe cât a cheltuit Klaus Iohannis pe un singur zbor. Fostul președinte făcea vizitele oficiale în afara țării cu aeronave de lux închiriate, în timp ce actualul președinte se deplasează cu avionul de transport trupe Spartan, care aparține Forţelor Aeriene Române.

Nicușor Dan a făcut o singură excepție, deplasându-se în februarie în SUA, la Consiliul Păcii înițiat de Donald Trump, cu o aeronavă privată, dar asta s-a întâmplat pentru că Spartanul nu a putut decola din cauza condițiilor meteo severe.

Potrivit Antena 3 CNN, deplasările din 2024 făcute de Klaus Iohannis au costat 28.491.000 lei. În 2025, Nicușor Dan, care a efectuat mai multe vizite externe, a cheltuit de la buget 936.000 de lei.

Klaus Iohannis a cheltuit cu o singură deplasare la Paris cât a cheltuit Nicușor Dan într-un an.

În timp ce fostul președinte a tras de la buget 900.000 de lei pentru vizita la Paris, aceeași deplasare l-a costat pe Nicușor Dan 150.000 de lei.