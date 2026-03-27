Nicușor Dan a cheltuit într-un an pe deplasări externe cât l-a costat pe Klaus Iohannis un singur drum, cu avionul de lux închiriat

Nicușor Dan a cheltuit într-un an de zile pe deplasările externe cât a cheltuit Klaus Iohannis pe un singur zbor. Fostul președinte făcea vizitele oficiale în afara țării cu aeronave de lux închiriate, în timp ce actualul președinte se deplasează cu avionul de transport trupe Spartan, care aparține Forţelor Aeriene Române.

Nicușor Dan a făcut o singură excepție, deplasându-se în februarie în SUA, la Consiliul Păcii înițiat de Donald Trump, cu o aeronavă privată, dar asta s-a întâmplat pentru că Spartanul nu a putut decola din cauza condițiilor meteo severe.

De asemenea, Nicușor Dan, plecat la Paris în ianuarie, la reuniunea Coaliției de Voință, a rămas blocat în capitala Franței timp de o zi, pentru că Spartanul nu a putut să se ridice de la sol tot din cauza condițiilor meteo.

Potrivit Antena 3 CNN, deplasările din 2024 făcute de Klaus Iohannis au costat 28.491.000 lei. În 2025, Nicușor Dan, care a efectuat mai multe vizite externe, a cheltuit de la buget 936.000 de lei.

Klaus Iohannis a cheltuit cu o singură deplasare la Paris cât a cheltuit Nicușor Dan într-un an.

În timp ce fostul președinte a tras de la buget 900.000 de lei pentru vizita la Paris, aceeași deplasare l-a costat pe Nicușor Dan 150.000 de lei.