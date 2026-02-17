Surse: La Cotroceni, Grindeanu, Kelemen şi Fritz i-au cerut lui Bolojan să nu taie norma de hrană. Bolojan a refuzat

Premierul României, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Liderii Coaliţiei au avut, marţi, la Palatul Cotroceni, o discuţie despre tăierea normei de hrană şi a indemnizaţiei de hrană, care a generat indignarea PSD şi a USR. După ce s-a terminat întâlnirea cu Preşedintele Nicuşor Dan, liderii PSD, USR şi UDMR, i-au cerut lui Ilie Bolojan socoteală pentru planul de tăieri, după ce ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că el nu va fi de acord cu o astfel de măsură.

Surse participante la discuţie au declarat pentru Antena3.ro că Ilie Bolojan a argumentat că "dacă USR nu vrea ca Guvernul să se atingă de norma de hrană atunci vor fi mai puţini bani pentru investiţii".

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a răspuns, spre stupefacţia colegilor de Coaliţie, că "dacă tot se face economie cu aceşti bani din noma de hrană, el nu ar vrea să vadă ca aceşti bani econimisiţi să meargă la alte ministere decât cele conduse de USR", că "banii de la Armată să nu meargă la PSD".

Ilie Bolojan le-a spus liderilor PSD, UDMR şi USR că în seara zilei de marţi va avea o discuţie cu ministrul Apărării, Radu Miruţă, pentru a ajunge la un consens pe subiect. Economia făcută prin reducerea normei de hrană ar urma să se ridice la aproximativ 2 miliarde de lei, conform datelor prezentate de Bolojan.

Sursele citate susţin că discuţia despre tăierea normei de hrană pentru militari şi a indemnizaţiei de hrană pentru civilii cu salarii sub 6000 de lei a avut loc şi în şedinţa Coaliţiei de luni, când s-au dezbătut detaliile OUG privind reforma în administraţie, şi că nici Fritz şi nici Radu Miruţă, care a fost prezent la şedinţă, nu au protestat.