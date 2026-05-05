Guvernul a desecretizat memorandumul SAFE adoptat în ultima ședință, înainte de moțiunea de cenzură

3 minute de citit Publicat la 11:34 05 Mai 2026 Modificat la 12:48 05 Mai 2026

Surse: Memorandum secret pentru extragerea banilor din SAFE, aprobat în şedinţa de Guvern. Foto: Profimedia Images

Ilie Bolojan a condus o şedinţă extraordinară de Guvern, marţi dimineaţă, înaintea dezbaterii și votului asupra moțiunii de cenzură. În cadrul acestei şedinţe, a fost aprobat un memorandum secret pentru extragerea banilor din SAFE. Ar fi fost nevoie de acesta pentru a stabili mecanismul prin care Ministerul de Finanţe extrage banii din SAFE de la Comisia Europeană.

UPDATE 12.40: Guvernul a desecretizat memorandumul privind aprobarea semnării Acordului de împrumut (Instrumentul "Acţiunea pentru securitatea Europei" -SAFE) dintre Comisia Europeană și România de către ministrul finanţelor. Acest memorandum prevede următoarele:

Guvernul a aprobat, prin acest Memorandum, semnarea Acordului de împrumut (Instrumentul "Acţiunea pentru securitatea Europei" - SAFE) dintre Comisia Europeană și România, în valoare de 16.680.055.394 de euro, de către ministrul finanțelor. După semnare, Acordul de împrumut va fi aprobat prin lege, conform legislației privind datoria publică.

În cadrul Programului SAFE, Uniunea Europeană pune la dispoziția statelor membre 150 miliarde de EURO sub formă de împrumuturi cu dobândă competitivă, pentru investiții în domeniul apărării, ceea ce le va permite să achiziționeze capabilități de apărare în domeniile prioritare identificate de Consiliul European.

Suma alocată României este de cca. 16,68 mld. EURO, fiind a doua cea mai mare alocare, după Polonia.

Ce prevede regulamentul SAFE privind acordul cu România

Potrivit Regulamentului SAFE, între CE și România se va încheia un acord de împrumut, precum și un acord operațional. Acordul de împrumut stabilește în principal perioada de disponibilitate și condițiile detaliate ale împrumutului, iar prin Acordul operațional se stabilește relația dintre implementarea planului și împrumutul acordat. Semnarea și aprobarea acordului de împrumut se va realiza cu respectarea cadrului legislativ privind datoria publică.

Potrivit Regulamentului SAFE și astfel cum se prevede și în proiectul Acordului de împrumut, sumele vor fi disponibilizate în tranșe, în baza îndeplinirii de către partea română a unor jaloane asociate achizițiilor/proiectelor care fac obiectul finanțării, propuse de partea română prin Planul de investiții al României.

Perioada de disponibilitate a sumelor împrumutului este până la 31 decembrie 2030.

Totodată, astfel cum este prevăzut în Decizia de punere în aplicare a Consiliului, precum și în textul Acordului de împrumut, Comisia Europeană va disponibiliza o prefinanțare de 15% din împrumut (cca. 2,5 mld. EUR), după intrarea în vigoare a Acordului.

Prefinanțarea va fi dedusă procentual din valoarea tranșelor care vor fi disponibilizate ulterior din împrumut, până la compensarea în totalitate a acesteia, respectiv până la 31 decembrie 2028, conform mecanismului prevăzut în Acordul de împrumut.

Gestionarea fondurilor şi realizarea proiectelor

Conform elementelor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2025, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor va asigura gestionarea fondurilor acordate României în cadrul Instrumentului;

Cancelaria Prim-Ministrului va asigura supervizarea generală a Planului;

Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Administrația Națională a Penitenciarelor vor asigura realizarea proiectelor/achizițiilor propuse prin Planul de investiții al României pentru industria europeană de apărare și vor avea responsabilitatea îndeplinirii jaloanelor, care stau la baza disponibilizării sumelor împrumutului.

Ştirea iniţială

Memorandumul aprobat de Guvern nu ar include sumele exacte, ci doar procedura birocratică de extragere a banilor din SAFE.

Acordul între România şi Comisia Europeană va fi semnat de către Ministerul de Finanţe, iar repartizarea sumelor alocate se stabileşte prin plan semnat de minister în termen de 30 de zile se la parafarea acordului, mai susţin sursele citate de Antena 3 CNN.

Simion spune că va sesiza DNA pentru achiziţiile din SAFE

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat, luni, că va sesiza DNA şi Parchetele pentru a verifica modul în care au fost împărţite contractele cu bani din SAFE. Șase din cele 15 contracte aferente programului merg către compania germană Rheinmetall, care ar urma să încaseze peste 5,6 miliarde de euro din cele aproape 17 miliarde alocate țării noastre.

"Prea puțini bani se duc în industria românească de armament. Dacă aș fi fost persoana de decizie aș fi încercat să retehnologizez mai multe fabrici din România. În cazul Rheinmetall miroase a corupție. Compania italiană Beretta acuză că a depus o ofertă, dar nu a fost contactată de nimeni. Compania germană a fost implicată în scandaluri de corupție în alte țări.

De dovada corupției trebuie să se ocupe instituțiile statului. Noi vom sesiza Parchetele, DNA-ul în legătură cu modul în care se fac aceste achiziții", a afirmat liderul AUR pentru sursa amintită.

Programul SAFE (Security Action for Europe), în valoare totală de 150 de miliarde de euro la nivelul Uniunii Europene, este gândit pentru a întări rapid capacitățile de apărare până în 2030. România are alocate circa 16,6 miliarde de euro, iar pentru prima etapă Guvernul a selectat proiecte de 8,33 miliarde de euro, care au fost trimise în Parlament pentru aprobare.