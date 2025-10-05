Surse: Pe cine aduce Nicușor Dan în echipa sa. Ludovic Orban va fi consilier pe politică internă. Naumescu și Lazurcă vin la Cotroceni

Publicat la 21:39 05 Oct 2025

Ludovic Orban și Eugen Tomac vor face parte din echipa lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Foto: George Călin

Președintele Nicușor Dan urmează să își anunțe, în zilele următoare, consilierii prezidențiali pe care îi aduce în echipa de la Cotroceni, au declarat surse din Administrația Prezidențială pentru antena3.ro. Din această echipă ar urma să facă parte nume precum Ludovic Orban, Eugen Tomac, Valentin Naumescu sau Marius Lazurca.

Întrebat, joi, la Copenhaga despre numiri, președintele Nicușor Dan a spus că „octombrie se va întâmpla, sigur”.

Potrivit surselor citate, fostul premier Ludovic Orban ar urma să fie numit consilier prezidenţial pentru politică internă la Palatul Cotroceni, în timp ce Valentin Naumescu, profesor la UBB Cluj, va fi consilier pentru afaceri europene, în locul Luminiţei Odobescu, care se va întoarce în MAE.

De asemenea, ambasadorul Marius Lazurca, chemat de la post din Mexic de președintele „pentru a ocupa o poziție în București”, va fi numit de Nicușor Dan consilier pe politică externă. Numele său este luat în calcul și pentru șefia SIE.

Europarlamentarul Eugen Tomac va fi consilier onorific pentru românii din diaspora, astfel își va păstra și mandatul de europarlamentar.

Avocatul Cosmin Soare-Filatov ar urma să preia Departamentul Constituțional Legislativ, iar Alexandru Ciurea, fost consilier juridic în Primăria Capitalei-Departamentul juridic. Departamentul de comunicare publică va fi condus de Diana Iancu.