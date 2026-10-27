Surse: USR l-a angajat pe Dominic Fritz la partid. Ce salariu va încasa

Dominic Fritz a rămas de la 1 octombrie fără mandatul de primar. Foto: Facebook

Președintele USR Dominic Fritz a fost angajat la partid, după ce a rămas fără mandatul de primar. Potrivit unor surse din conducerea USR, Fritz va primi echivalentul sumei pe care o încasa la Primăria Timișoara.

Biroul Național al USR a mandatat Secretariatul General să încheie un contract cu președintele USR, Dominic Frtiz. Potrivit surselor citate, acesta va lua „salariu de președinte de partid”. Suma cu care va fi remunerat fostul primar din Timișoara este de aproximativ 36.000 de lei brut, adică aproximativ 19.000 de lei net.

Înainte să rămână fără mandat, Fritz a anunțat public că va fi angajat de USR și va primi de la partid echivalentul salariului pe care îl încasa în funcția de edil. El susține că aceasta ar fi soluția „cea mai transparentă” în ceea ce privește sursa veniturilor sale.

„O să fiu angajat, să zicem, la partid, o să primesc salariul meu de primar nu mai mult, nu mai puțin acolo. Și cred că este corect așa pentru că evident că să zicem foarte populist aș putea spune acuma gata, nu iau bani de la partid. Dar în al doilea podcast o să mă întrebați: «Domnule Friz, din ce trăiți?» Și nu vreau să existe vreo suspiciune că nu știu, aș fi dependent de alții”, a declarat liderul USR.

În data de 18 iunie 2026, Dominic Fritz a pierdut definitiv procesul cu ANI care îl declarase în conflict de interese. După modificarea legii ANI în Parlament, acesta a rămas de la începutul lunii octombrie fără mandatul de primar.