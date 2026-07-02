Tanczos Barna critică prețul „inacceptabil” de mare al motorinei și cere ca statul să preia povara accizei pentru fermieri

Miercuri, 1 iulie 2026, au expirat plafonarea adaosului comercial pentru carburanţi și reducerea accizei cu 36 de bani (TVA inclus) pentru motorină. Foto: Getty Images

Tanczos Barna a declarat că prețul motorinei este „inacceptabil” de mare și nu poate să le dea dreptate 100% operatorilor din piață. Ministrul interimar al Agriculturii a adăugat că în aceste condiții dacă schema de compensare a accizei la motorină pentru fermieri nu este prelungită va propune ca statul să preia „această povară” suplimentară, relatează Agerpres.

Miercuri, 1 iulie 2026, au expirat plafonarea adaosului comercial pentru carburanţi și reducerea accizei cu 36 de bani (TVA inclus) pentru motorină. Efectul s-a văzut imediat la pompă, pentru că preţul motorinei a urcat, la unele staţii, chiar cu 36 de bani.

Ministrul interimar al Agriculturii a declarat joi că va propune Ministerului Finanțelor ca statul să preia această povară.

„Dacă nu se prelungeşte reducerea cu 30 de bani a accizei la motorină, atunci, complementar la forma de sprijin actuală, trebuie să venim cu acest sprijin. Vom propune Ministerului Finanţelor ca această povară, practic suplimentară care are a reapărut pe 1 iulie prin neprelungirea schemei, să fie preluată de stat", a afirmat Tanczos Barna.

Ministrul a dat asigurări că nu sunt restanţe de anul trecut la plata motorinei.



„Nu avem restanţe de anul trecut, am plătit inclusiv primul trimestru, deci suntem în grafic, dacă mergem pe modul de plată şi schema precedentă. Eu i-am propus domnului Nazare (ministrul de Finanţe - n. r.) de mai multe ori să trecem la o schemă mult mai practică, în sensul de a plăti cel puţin la trei luni după plata facturii, să plătim fermierii. Nu suntem acum foarte departe, dar modul de abordare trebuie schimbat dacă avem un guvern cu puteri depline”, a adăugat şeful interimar de la Agricultură, Forumul Naţional pentru Viitorul Agriculturii, eveniment organizat de Clubul Fermierilor Români.

Tanczos Barna: Prețul la motorină este inacceptabil de mare

Tanczos Barna a spus că prețul la motorină în România este inacceptabile de mare.



„În privinţa motorinei, din păcate, nu avem o prelungire a măsurii de limitare a adaosului comercial. Au fost foarte multe discuţii şi argumente pro şi contra în momentul introducerii acestei măsuri. Sunt economist, cred în piaţa liberă. În acelaşi timp, statul, în momente critice, trebuie să intervină, să reglementeze şi să regleze anumite deficienţe dacă piaţa liberă duce într-o zonă periculoasă preţurile. Această reglementare nu mai există.

Ceea ce este inadmisibil din punctul meu de vedere este că în perioada în care preţul barilului a revenit sub preţul de dinainte de război, adică în momentul în care s-a declanşat războiul din Iran era undeva la 71-73, pendula în acest interval. Astăzi, preţul barilului este tot acolo. Deci şi acolo s-a trecut de vârful de 110 - 120 aproape de dolari pe baril. În aceste condiţii, preţul la motorină este inacceptabil de mare”, a susţinut ministrul interimar.

Ministrul interimar al Agriculturii a declarat că deși a discutat cu mai mulți operatori din piață nu poate fi de acord cu ei 100% că scumpirea este justificată.

„Am avut mai multe discuţii cu cei mai mari operatori pe piaţă. Nu pot să le dau dreptate 100%. Nu cred că Platts-ul sau cotaţiile la produsul finit de motorină sau benzină ar trebui să influenţeze chiar în acest mod preţul de la pompă.

Este loc de mai bine şi cred că dacă creşterea rapidă, hai să nu zic foarte rapidă, pentru că trebuie să accept că în acea perioadă de martie au fost operatori pe piaţă care au încercat să ţină preţul jos şi să meargă pe o creştere treptată, etapizată, nu foarte abruptă, dar chiar şi în condiţiile acestea creşterea a fost rapidă, ar trebui să venim şi cu o reducere la fel de rapidă după ce a scăzut preţul ţiţeiului.

Este nevoie de o ajustare a pieţei, chiar dacă trebuie să plătească într-adevăr 30 de bani accize suplimentar faţă de data de 30 sau 29 iunie, când a fost în vigoare reglementarea adaosului la operatorii de pe această piaţă”, a explicat Tanczos Barna.

Premierul interimar Ilie Bolojan a discutat miercuri, la Palatul Victoria, cu operatorii privaţi pe tema evoluţiei preţului carburanţilor, dar şi despre posibilitatea unor noi intervenţii legislative.



