Tanczos Barna: Impozitul minim pe cifra de afaceri e o frână pentru industria auto. În 2026 e necesar să fie redus la jumătate

Tanczos Barna spune că impozitul minim pe cifra de afaceri e o frână pentru industria auto si că în 2026 e necesar să fie redus la jumătate/ Sursa foto: Agerpres

Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), în forma actuală, este o frână pentru industria auto, a declarat marți vice-premierul Tanczos Barna, care a adpugat că pentru 2026 e necesară reducerea cel puţin la jumătate a acestui tip de impozit.

"Industria auto în România este un pilon al economiei naţionale, este cel mai mare exportator al României, este un domeniu care susţine economia naţională şi, de aceea, Guvernul are responsabilitatea şi obligaţia de a găsi politicile fiscale, economice, pentru susţinerea acestui sector. Avem a elefantul în cameră, putem să recunoaştem acest lucru... Avem IMCA (Impozitul minim pe cifra de afaceri, n.r.) şi creditul fiscal, două propuneri care vin din partea sectorului, două propuneri care trebuie analizate foarte repede şi decizia trebuie luată în cel mai scurt timp posibil de către Guvern.

Consider că IMCA este o frână pentru industria auto în momentul de faţă, în formă actuală. Susţin reducerea IMCA în primă fază, după aceea treptat, dacă reuşim să ne înţelegem şi în coaliţie asupra acestui lucru, trebuie să eliminăm IMCA pe termen mediu.

Cu siguranţă, pentru 2026 este o necesitate reducerea cel puţin la jumătate a acestui tip de impozit, care este de fapt un impozit de profit, dar nu mai mic decât, de exemplu, de 0,5% din cifra de afaceri", spus Tanczos, citat de Agerpres.



Potrivit oficialului, există discuţii la Ministerul Finanţelor legate de promovarea unei Ordonanţe ce vizează creditul fiscal pentru cercetare şi dezvoltare.

"În acelaşi timp, de câteva luni la Ministerul Finanţelor avem Ordonanţa pregătită, ce poate fi promovată oricând, cu privire la creditul fiscal pentru cercetare şi dezvoltare. Ar fi o recunoaştere şi trebuie să fie o recunoaştere a faptului că această industrie investeşte foarte mult în inovare, în cercetare, în dezvoltare, în domenii care trebuie susţinute. Motiv pentru care acest credit fiscal trebuie aprobat în cel mai scurt timp. Am avut o discuţie, ieri dimineaţă, la Ministerul Finanţelor, despre aceste aspecte. Vom continua discuţia şi mâine şi sunt convins că vom găsi un pachet economic, putem să-i spunem de relansare economică sau de susţinere a economiei naţionale, care să includă aceste două elemente", a menţionat vice-premierul

