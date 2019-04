Tăriceanu: Referendumul din 26 mai este o rușine

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, susţine că legea fundamentală trebuie modificată în aşa fel încât Curtea Constituţională să spună dacă întrebările pentru referendum sunt constituţionale, el apreciind că referendum din 26 mai "este o ruşine".



"Sunt de acord cu dl Iohannis! Da, dragi români, dl Iohannis are dreptate! Constituţia României trebuie modificată! Trebuie modificată în asemenea fel încât un preşedinte al Republicii, care noaptea visează nişte întrebări fără subiect şi predicat pentru un referendum inutil, să nu mai poată să pună în practică, pe banii şi munca românilor, orice fantezie! Da, Constituţia trebuie modificată în asemenea fel încât să existe un filtru între fanteziile unui preşedinte şi punerea lor în practică! Cred că este necesar ca cea mai înaltă instanţă din România, Curtea Constituţională, să spună dacă întrebările acestui referendum inutil sunt constituţionale, dacă ele nu încalcă drepturi şi libertăţi ale cetăţeanului sau dacă nu au decât un scop electoral", a scris Tăriceanu joi pe contul său de Facebook.



Preşedintele Senatului consideră că întrebările şefului statului pentru referendumul din 26 mai "ne-a băgat pe toţi într-o ceaţă şi mai adâncă".



"Înţelegem din ele că dl Iohannis nu are nici o problemă cu graţierea unui criminal sau violator, dar este ferm convins să ţină la beci pe cel care a comis o faptă de corupţie! Înţelegem, de asemenea, că dl Iohannis vrea ca oricine să poată contesta ordonanţele guvernului la Curtea Constituţională! Când s-a gândit la oricine, a avut în vedere Bundestagul, Duma sau primarul din Fierbinţi? Am crezut că acest referendum e doar unul inutil, menit să-l aducă pe dl Iohannis mai devreme în campania pentru al doilea mandat! Acum, după ce am văzut cele 2-3 întrebări, cred că acest referendum este o ruşine! De fapt, întrebarea acestui referendum este alta: sunteţi de acord ca un preşedinte care nu este capabil să pună corect o întrebare în limba română să poată candida la o funcţie publică în statul român?", a adăugat Tăriceanu.