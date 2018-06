“Te cheama tara” si “Lasarea la vatra”, practici politice mai vechi in PSD

Cele doua variante despre care am vorbit la nominalizarea lui Vlase la SIE (colaborare Dragnea-Iohannis sau sah-mat dat PSD de catre presedinte) deschid cateva teme de analiza, scrie Radu Tudor, pe blog.

PSD a colaborat in ultimii 12 ani cu presedintele adversar cand a fost vorba de institutiile de forta. Servicii si parchete.

In 2006, Mircea Geoana si Traian Basescu se intelegeau pe nominalizarea si votarea sefilor serviciilor secrete : George Maior la SRI, Claudiu Saftoiu la SIE

In 2012, dupa o victorie zbrobitoare in alegeri, Victor Ponta semneaza un suprinzator pact de coabitare cu principalul adversar Traian Basescu. Laura Codruta Kovesi este nominalizata si numita la sefia DNA in urma acestui pact

Mai multe elemente din spatiul public arata clar o relatie extrem de functionala in ultimii 10 ani a unor lideri PSD cu institutiile de forta, pe care azi le numesc stat paralel.

In cazul Vlase, se repeta un scenariu pe care l-am mai vazut si l-am mai auzit. PSD vorbeste constant despre unitatea partidului, legitimitatea liderilor votati, solidaritatea in lupta impotriva abuzurilor si alte mesaje de coeziune interna. Nimic de obiectat aici. Insa periodic, se intampla ca niste nume grele ale partidului, propuse pentru functii babane, sa fie buni pina la ora 14,00 (de exemplu), iar de la ora 14,10 sa fie niste securisti, cu studii la institutiile de securitate nationala, in relatii cu tot soiul de persoane care uneori sunt bune, alteori sunt rele. Ca sa se limpezeasca apele in PSD, zic sa se faca o intelegere cu serviciile (cum s-au mai facut destule in trecut…) si sa se dea un ordin de lasare a vatra a socialistilor cu educatie aleasa, patriotica. De apel “te cheama tara” am avut parte. Sa fie si lasari la vatra, zic. Sa vedem cine mai ramane prin conducerea partidului.In rest, observ tot soiul de scenarii, discutii, ipoteze pe culoarele puterii. Ele s-ar putea rezuma printr-o intrebare provocatoare : condamnare + revocare = remaniere?