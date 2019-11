Teodorovici: „Viorica Dăncilă nu merită să iasă pe uşa din dos”

Foto: Eugen Teodorovici/ Facebook

Preşedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, afirmă că liderul formaţiunii, Viorica Dăncilă, „nu merită să iasă pe uşa din dos".



„Nu poţi să fii mulţumit de ce s-a întâmplat la PSD. Pot să spun că sunt dezamăgit, dar n-o luaţi vizavi de scor, neapărat. (...) O dezamăgire am şi am să mi-o spun în mod public. Ştiţi că spuneam eu la un moment dat în Parlament, în comisia în care domnul Cîţu a fost audiat. (...) Am spus că îmi doresc foarte mult ca în România să nu mai existe, în politică, oameni fără caracter şi fără principii”, a spus Eugen Teodorovici la Antena 3.



„În primul rând această femeie, preşedintele partidului astăzi, nu merită să iasă pe uşa din dos, pentru că până una-alta, ştim cu toţii, CEx-ul a votat-o să fie candidatul partidului la prezidenţiale, cu două sau trei excepţii. Doi - de fiecare dată când a fost invitată în teritoriu, dânsa a mers şi a onorat orice fel de solicitare. Toţi şi-au făcut poze cu dânsa. CEx-urile pe care le-am avut noi la partid nu au ridicat în discuţie că strategia de campanie sau că orice altceva din campania pe care PSD a dus-o ar fi greşit sau să se recomande ceva de îndreptare. Absolut nimic. Cred că dânsa şi-a asumat în momente grele ale partidului o poziţie destul de sensibilă şi mai ales o răspundere foarte mare”, a punctat Teodorovici.

Citiți și:

Eugen Teodorovici: Sunt dezamăgit, dar nu neapărat din cauza scorului. Îmi doresc să nu mai existe în politică oameni fără caracter și principii