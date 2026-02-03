Ţoiu, după discuţiile din SUA despre securitate şi investiţii în Apărare: Consolidăm legăturile diplomatice cu Legislativul american

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe. sursa foto: Agerpres

România consolidează legăturile diplomatice cu Legislativul american - este mesajul ministrului român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, postat pe X, după întrevederea avută marţi la Washington cu preşedintele Comisiei pentru apărare din Camera Reprezentanţilor, Mike Rogers, notează Agerpres.

"Ne bucurăm de o prietenie de lungă durată cu congresmanul Rogers şi de o relaţie remarcabilă cu statul pe care îl reprezintă, Alabama - partenerul nostru timpuriu în procesul de aderare la NATO. Am avut un dialog axat pe situaţia de securitate şi pe importanţa creşterii investiţiilor comune în industria de apărare pentru a spori capacitatea de livrare. Vedem oportunităţi reale pentru noi facilităţi de producţie şi mentenanţă româno-americane, într-o perioadă de cerere crescută la nivel internaţional.

Am apreciat susţinerea constantă a Congresului faţă de securitatea la Marea Neagră şi pe Flancul Estic. Consolidăm legăturile diplomatice cu Legislativul american şi am transmis invitaţia de a vizita România în 2026, pentru a creşte componenta economică a parteneriatului nostru strategic. Delegaţia noastră reflectă importanţa acordată relaţiei România - SUA, atât la nivelul administraţiei, cât şi al Parlamentului", a scris şefa diplomaţiei române pe platforma online.

Ţoiu, vizită la Washington

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, efectuează în perioada 3 - 6 februarie o vizită de lucru la Washington, unde va avea loc prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, la invitaţia secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, a anunţat luni MAE.

Potrivit sursei citate, delegaţia României, condusă de ministrul de Externe, va participa la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, care este programată miercuri, la Washington D.C. Acest summit urmăreşte întărirea cooperării internaţionale pentru a asigura lanţuri de aprovizionare sigure şi diversificate, la nivel bilateral, cât şi UE - SUA.

Întâlnirea vizează abordarea strategică asupra domeniului, urmând să fie discutate, pe parcursul anului, propuneri de parteneriate comerciale, în baza unui grup de lucru tehnic la nivelul Guvernului României, pentru facilitarea investiţiilor strategice în domeniu.

"Consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic, precum şi dezvoltarea oportunităţilor pentru investiţii comune fac parte din obiectivele cheie ale Guvernului României în acest an şi din creşterea poziţionării României ca actor cheie european pentru autonomia strategică în domeniul esenţial al mineralelor rare", a subliniat ministerul român.

Delegaţia României este alcătuită din şeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, şi consilierul prezidenţial pentru politici economice şi sociale Radu Burnete.