“Trebuia să fac și eu ca alți miniștri și să duc discuția sub preș”. Reacția ministrului Culturii, după ce actorii i-au cerut demisia

Atât actorii, cât și ceilalți angajați în departamentele tehnic și producție ale TNB au cerut demisia ministrului Culturii Foto: Inquam Photos/George Călin

Ministrul Culturii, Demeter Andraș, a spus marți seară, la Antena 3 CNN, că nu își va da demisia, așa cum au cerut actorii în urma circularei care anunța obligația acestora de a realiza rapoarte zilnice privind evidența timpului de muncă.

Pe de altă parte, ministrul și-a cerut scuze pentru această circulară și a spus că “trebuia să fac și eu ca alți miniștri și să duc discuția sub preș”.

“Îmi cer scuze pentru încurcătura creată prin transmiterea acelei circulare care a fost elaborată de niște colegi, actori, manageri responsabili, soliști, care au lucrat cu bună-credință și au dorit să rezolve niște situații acumulate în timp. Îmi cer sacuze, trebuia să fac și eu ca alți miniștri să le pun sub preș și să duc discuția cu Curtea de Conturi în altă direcție. Asta nu ar fi însemnat că problemele se rezolvă”, a precizat ministrul, în intervenția sa la emisiunea “Sinteza zilei”.

Reacția sa vine după ce actorii Teatrului Național “I.L. Caragiale” din București au organizat marți un protest față de aplicarea programului-pilot al Ministerului Culturii referitor la realizarea unor rapoarte zilnice privind evidența timpului de muncă. Proiectul le-a fost adus la cunoștință actorilor prin Circulara nr. 766/03.02.2026 - Instrucțiuni privind organizarea unitară și evidența timpului de muncă pentru personalul de execuție din instituțiile publice de spectacol sau concert.

Atât actorii, cât și ceilalți angajați în departamentele tehnic și producție ale TNB au protestat față de faptul că această circulară transformă munca de creație nenormată în domeniul artistic în muncă de birou și conține anexe prin care sunt obligați să raporteze zilnic, în scris, activitatea amănunțită pentru orele de lucru.

Demeter Andraș a mai explicat la Antena 3 CNN că circulara a fost un instrument de comunicare către structurile subordonate:

“Această circulară este un instrument de comunicare în care în prima etapă am supus un document de autoreglementare, eleborat de colegii din breaslă care s-au oferit voluntar pentru ca odată încercată aceste elemente de pontare a orelor de pregătire în afara instituțiilor să ajungem după consultare evenual la modificarea unor acte normative, după care să ajungem și la modificarea firească a fișelor de post, dacă ceva în parte sau în tot ar fi rămas valabil din propunerea de autoreglementare a colegilor.

Deci circulară este un instrument de comunicare către directorii instituțiilor subordonate, pentru a face o testare timp de 30 de zile, după care ar fi urmat analiza, nuanțarea și eventual, dacă s-ar fi susținut sau nu, ar fi urmat cealaltă procedură de legiferare”.

În cele din urmă, Demeter Andras, a anunțat marți că a decis să renunțe la propunerea de program-pilot care prevedea realizarea unor rapoarte zilnice pentru monitorizarea timpului de muncă în instituțiile publice de spectacol și concert.