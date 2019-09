Un alt candidat se retrage din cursa prezidențială: „Nu vreau să intru în competiţia prezidenţială printr-o fraudă”

Andrei Valentin Stoican, candidatul Mişcării Naţionale Române, şi-a retras în această dimineaţă candidatura la prezidenţiale.



"Nu-mi voi depune candidatura. Nu vreau să intru în competiţia prezidenţială printr-o fraudă. Am reuşit să strâng 172.893 de semnături. Astăzi, până la ora 24, mai aştept din Suceava, Maramureş şi Teleorman încă aproximativ 5.500. Evident, nu sunt suficiente. Dar sunt semnături asumate. Eu sunt mândru de ele şi pentru asta le mulţumesc tuturor celor care s-au implicat şi au crezut în mine. Înţeleg frustrarea lor. Dar - din respect pentru mine şi pentru ei – am refuzat să accept ofertele de ultimă oră de pe piaţa neagră a semnăturilor.Am 42 de ani, am un crez politic împărtăşit cu aproape 200.000 de români, iar munca noastră de strângere de semnături a fost un impresionant exerciţiu democratic. Îi asigur pe toţi că acesta nu e sfârşitul, ci abia începutul. Un început construit pe corectitudine şi adevăr!”, a declarat Stoican.