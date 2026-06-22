Un deputat AUR anunță, într-un dialog filmat cu parlamentari USR, o "surpriză surprinzătoare”: ”Kinder cu surpriză o să fiţi"

1 minut de citit Publicat la 14:45 22 Iun 2026 Modificat la 15:26 22 Iun 2026

Deputatul AUR Bogdan Velcescu, dialog cu Andrei Plujar, deputat USR. Sursa foto: captură video

Deputatul AUR Bogdan Velcescu a avut o reacţie misterioasă în momentul în care a fost întrebat dacă partidul din care face parte va vota pentru învestirea Guvernului Veştea. "Surpriză surprinzătoare. Kinder cu surpriză o să fiţi", a spus Velcescu, deputat AUR, într-un dialog cu Andrei Plujar, deputat USR, purtat, luni, pe holurile Parlamentului, în timp ce erau audiați în comisii miniștrii propuși de Adrian Veștea.

Guvernul Veştea ar avea nevoie de voturile AUR pentru a trece, având în vedere că PNL, USR, UDMR și SOS au anunțat deja că nu vor vota.

"Surpriză surprinzătoare. Kinder cu surpriză o să fiţi", i-a transmis Bogdan Velcescu, deputat AUR, lui Andrei Plujar, deputat USR.

"Noi făceam parte dintr-o coaliţie şi ne-am asumat asta atunci. De ce nu vreţi să vă asumaţi şi voi că veţi face parte dintr-o coaliţie?", a reacţionat Plujar.

"Ăsta este cel mai lung dialog pe care îl am cu colegii de la USR, în Parlament. Ceea ce mă fascinează. Vom vedea ce e în oul Kinder.

(reporteri - ce înseamnă această surpriză? Înseamnă că veţi vota în această seară?) Vom vedea. Surpriză surprinzătoare" a mai spus Bogdan Velcescu, deputat AUR.

Luni, la Parlament, au început audierile miniștrilor propuși, în comisiile de specialitate din Parlament.

Vicepreședintele PNL Ioan Popa a declarat la Antena 3 CNN că, potrivit calculelor făcute în partid, Guvernul Veștea ar putea primi mai puțin de 16 voturi din partea parlamentarilor liberali, un "număr insuficient" pentru învestirea Cabinetului.

Florin Barbu, propus pentru funcția de ministru al Agriculturii, a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate ale Parlamentului, în timp ce Romeo Lungu, propus ministru al Dezvoltării, a primit aviz nefavorabil.

Întrebat despre relația cu parlamentari AUR, Lungu a afirmat că are discuții cu aleși din județul Buzău, inclusiv cu persoane din AUR, dar a negat existența unui acord politic pentru susținerea Guvernului Veștea.