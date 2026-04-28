Lideri ai PNL încep sa îi ceară lui Bolojan să negocieze o împăcare cu PSD

Mai mulți reprezentanți PNL avansează ideea ca PNL să reia discuțiile cu PSD

Deputatul PNL Ionuț Stroe, șeful organizației PNL Sector 4, a îndemnat, marți, la reluarea discuțiilor între formațiunile parlamentare pro-occidentale.

Stroe și-a publicat poziția pe Facebook, în ziua în care PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură cu care vor să-l demită pe premierul Ilie Bolojan.

Moțiunea, care este semnată de 253 de parlamentari, va fi supusă votului marți, 5 mai.

Pentru a demite guvernul este nevoie de voturile a 233 de membri ai Parlamentului.

Postarea lui Ionuț Stroe, în continuare.

Deputat PNL: Scenariul unui guvern PSD-AUR nu poate fi tratat cu jumătăți de măsură

"Discuțiile din spațiul public despre un posibil guvern PSD–AUR mi se par extrem de serioase. Nu e un scenariu care poate fi tratat lejer sau cu jumătăți de măsură.

Avem un risc real de derapaj de la direcția pe care România și-a asumat-o de ani de zile: una clar pro-occidentală și euroatlantică. Iar PNL, partidul meu, a transformat această direcție într-un brand real, asumat și foarte bine că am făcut acest lucru!

Deputat PNL: E momentul ca partidele pro-occidentale să revină la aceeași masă

Cred că e momentul unei reveniri rapide la aceeași masă a partidelor pro-occidentale. Sub nicio formă nu ne putem permite un guvern în care extremismul intră pe ușă, fie direct, fie prin susținere.

Nu e timp de orgolii, calcule mărunte sau jocuri tactice.

Da, știu: politica înseamnă compromis, dar nu orice compromis! Pentru mine, există o linie roșie: orientarea pro-occidentală a țării noastre și reputația României.

E nevoie de maturitate politică acum și de reconstrucția unei majorități funcționale, credibile și ancorate în valorile europene. Orice altă variantă ne duce într-o zonă de risc pe care nu ne-o permitem."

Un liberal, lider de Consiliu Județean, spune că nu există altă soluție decât o coaliție cu PSD

Valeriu Iftime, lider al PNL Botoșani și președinte al Consiliului Județean, susține că nu există o altă soluție pentru o viitoare guvernare decât o nouă coaliție cu Partidul Social Democrat.

”Eu încă mai sper că PNL va rămâne la guvernare în continuare, într-o formulă cu un PSD restructurat sau cu altă politică, cu o altă viteză, ca să nu mai aibă acea frână trasă, cum spune domnul Bolojan.

Altfel, nu văd decât un compromis foarte grav cu AUR, cu PSD și eu cred că președintele (Nicușor Dan) nu va accepta situația asta (...)

Opinia mea este ca liberalii să rămână la guvernare, pentru că există o anumită logică a lucrurilor și un punct de echilibru în dezvoltarea asta, pentru că ce a făcut până acum guvernul condus de domnul Bolojan - un guvern de coaliție, ce-i drept, dar cu un prim-ministru foarte serios - reprezintă drumul pe care trebuie să îl parcurgem.

Dacă ne abatem de la drumul ăsta, cred că va fi complicat pentru fiecare român", a declarat Iftime, citat de Agerpres.

El a avertizat că, atâta timp cât PNL are o pondere de doar 14% din actualul Parlament, trebuie să lase o marjă pentru negociere.

"Faptul că noi, liberalii, suntem 14 procente în România, (înseamnă că) nu prea ai muzica ta. Trebuie să o cam asculți (pe a altora).

Din păcate, domnul Bolojan, pe care îl respect enorm de mult, are o mare problemă cu moțiunea asta, iar retragerea noastră de la guvernare, pe care am aprobat-o, mai trebuie discutată", a adăugat liderul PNL Botoșani.