Un lider PNL amenință cu ieșirea de la guvernare: „PSD nu respectă înțelegerile. De dimineața până seara, premierul este torpilat”

„Este clar un act de rebeliune, de sabotaj, tocmai pentru a pune până la urmă PNL, ca membru al Coaliției, într-o poziție proastă”, a acuzat Robert Sighiartău. Foto: Agerpres

Deputatul Robert Sighiartău, membru în Biroul Executiv al PNL, a declarat, la Antena 3 CNN, că după adoptarea bugetului pentru 2026, partidul din care face parte trebuie să intre într-o evaluare și să decidă dacă mai poate rămâne la guvernare. Liderul liberal a acuzat PSD că încalcă programul de guvernare, că sabotează Coaliția de la interior și încearcă să câștige electorat de la AUR lovind în premierul Ilie Bolojan.

Deputatul PNL i-a acuzat pe colegii de Coaliție de la PSD că încalcă programul de guvernare, pe care l-au agreat cu toții în iunie anul 2025.

„Nemulțumirile sunt legate de faptul că eu, parlamentar al partidului, împreună cu Partidul Național Liberal, am votat un program de guvernare pe care îl au toți la dispoziție, că se găsește online și este pe site-ul Camerei Deputaților și nu numai. Ei bine, în acel program de guvernare, PSD, PNL, s-au obligat la câteva lucruri în beneficiul țării, câteva reforme, câteva ajustări, ordine în finanțe publice, o bună guvernare cu administrație eficientă și acolo s-au stabilit inclusiv niște procente, niște scăderi de cheltuieli, reduceri de personal în ceea ce privește administrația publică centrală și locală.

Ei bine, după cum se vede în fiecare zi, PSD nu numai că nu-și respectă programul de guvernare, dar nu respectă nici înțelegerea din Coaliție, pentru că s-au înțeles pe 10% și acuma nu mai sunt de acord pe 10% și văd deja că există amenințări cu bugetul, că dacă bugetul nu este cum își dorește domnul Grindeanu atunci trebuie să voteze împotrivă și domnul Bolojan să plece”, a spus Robert Sighiartău.

Fostul secretar general al PNL a adăugat că „în felul acesta Coaliția mai poate funcționa”.

„Noi, PNL, la un moment dat, dacă vedem că toate programele noastre, care se referă în primul rând la reducerea cheltuielilor statului, la eliminarea privilegilor pentru care lumea este extrem de supărată, la închiderea companiilor de stat care sunt ineficiente și sunt gropi negre, unde se duc banii cetățenilor.

Dacă noi nu putem pune în aplicare aceste măsuri pentru că PSD nu dorește acest lucru, atunci rolul nostru în această Coaliție nu mai există, pentru că cetățenii ne-au mai dat și acei 14% ca procent în Parlamentul României să venim cu aceste măsuri și avem premier și premierul vrea să facă lucrurile acestea. Dacă nu vom putea să mergem mai departe cu aceste măsuri, atunci avem o problemă, pentru că nu ne putem pune în aplicare politicile”, a spus Sighiartău.

Deputatul a subliniat că după adoptarea bugetului pentru 2026, PNL trebuie să intre într-o evaluare și să decidă dacă mai poate face pare din această Coaliție. Acesta i-a acuzat pe social-democrați că sabotează PNL de la interior și că de dimineața până seara „premierul României este torpilat” de social-democrații care una spun la ședințele Coaliției și alta în spațiul public.

„Noi va trebui să luăm o decizie, să facem evaluare după ce trece bugetul, după ce vedem cum se termină toată această tevatură, va trebui să vedem dacă pentru beneficiul României și al PNL în condițiile astea noi mai putem funcționa. Pentru că dacă de dimineața până seara, premierul României este torpilat, reformele sunt blocate și sabotate în interiorul Guvernului, nici nu mai vorbesc de oameni care ies numai la televizor și discută. Adică tu se secretar general să dai aviz negativ premierului României, care vrea să facă reformă și să reducă numărul (de angajați n.red) în Cancelaria primului ministru...vi se pare normal?”, a spus Sighiartău.

Robert Sighiartău l-a acuzat pe Sorin Grindeanu, președintele PSD, că încearcă să câștige capital politic atacându-l pe Ilie Bolojan.

„Este clar un act de rebeliune, de sabotaj, tocmai pentru a pune până la urmă PNL, ca membru al Coaliției, într-o poziție proastă. Va trebui să discutăm toate aceste lucruri. Eu nu-mi doresc scandal, eu îmi doresc ca noi, după episodul 2024, când a fost un duș rece, când lumea politică s-a întors cu susul în jos, că trebuie să înțelegem că lucrurile s-au schimbat și că noi trebuie să livrăm și nu mai merg doar jocurile acestea de conservare electoratului. Că dacă domnul Grindeanu crede că câștigă electorat de la AUR sau din altă parte, că dă în Bolojan, după ce stabilește ceva în Coaliție, merge și spune altceva la televizor. Eu cred că acest model nu mai poate funcționa”, a conchis liberalul.

Luni, la cinci ore după ședința liderilor din Coaliție, la finalul căreia a fost anunțat că partidele au ajuns la un consens, Sorin Grindeanu a anunțat că PSD îi dă un nou ultimatum premierului Ilie Bolojan în ceea ce privește Legea bugetului. Mai exact, președintele PSD l-a avertizat pe prim-ministru că social-democrații nu vor vota bugetul și vor retrage încrederea premierului dacă așa-numitul pachet de solidaritate, propus de social-democrați, nu este cuprins în bugetul pentru acest an.