Un lider PNL dezvăluie planul lui Bolojan să rămână premier: Mandatul încetează prin moțiune de cenzură. AUR și PSD nu au voturile

„Mandatul unui Guvern încetează în mod legal prin două căi și numai două: fie printr-o moțiune de cenzură votată de Parlament, fie prin demisia premierului. Nu există o a treia cale", a spus Muraru.

Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, a explicat luni cum poate Ilie Bolojan să rămână în fruntea Guvernului, chiar și după demisia în grup a miniștrilor PSD, anunță pentru joi dimineață. El a subliniat că, „dacă Parlamentul respinge noii miniștri propuși, Guvernul nu cade”. „Mandatul unui Guvern încetează în mod legal prin două căi și numai două: fie printr-o moțiune de cenzură votată de Parlament, fie prin demisia premierului. Nu există o a treia cale”, a subliniat el.

„PSD urmează să-și retragă miniștrii din Cabinetul Bolojan. Unii susțin că acest lucru ar duce automat la căderea Guvernului și a premierului. Această teză este constituțional greșită. Retragerea miniștrilor PSD nu înseamnă că premierul se schimbă. Înseamnă că posturile lor devin vacante și că, pentru maximum 45 de zile, interimatul este asigurat de ceilalți miniștri rămași în coaliție.

Ce spune Consituția despre încetarea mandatului

Nu există niciun mecanism prin care respingerea unor miniștri propuși în locul celor demisionați să ducă automat la demiterea premierului sau a întregului Guvern. Logica constituțională e clară și nu lasă loc de interpretare”, a explicat Alexandru Muraru, pe Facebook.

El explică și ce se întâmplă după cele 45 de zile de interimat.

„La finalul perioadei de interimat, premierul Bolojan se prezintă în Parlament exclusiv cu lista noilor miniștri propuși. Parlamentul votează doar pentru acești miniștri, nu pentru premier și nu pentru întregul Cabinet.

Dacă Parlamentul respinge noii miniștri propuși, Guvernul nu cade. Interimatul la posturile vacante se prelungește pur și simplu. Premierul rămâne în funcție.

Precedentul istoric: ce s-a întâmplat în practică

Din 2003 încoace, au existat șase situații în care premieri români au trebuit să meargă în Parlament pentru a cere modificarea componenței Guvernului. Cele mai relevante sunt două cazuri din mandatele Ponta, când un partid s-a retras de la guvernare:

Hotărârea Parlamentului nr. 1 din 14 martie 2014

Hotărârea Parlamentului nr. 44 din 15 decembrie 2014

În ambele cazuri, premierul s-a prezentat în Parlament numai cu noii miniștri propuși. Doar aceștia au fost audiați în comisii. Doar ei au depus jurământul. Hotărârile adoptate vizau exclusiv noii miniștri”, a mai spus liderul PNL Iași.

Muraru vorbește și de „aritmetica” unei eventuale moțiuni de cenzură.

„Singura cale reală prin care opoziția poate îndepărta Guvernul Bolojan este o moțiune de cenzură care să obțină majoritate.

PSD (130) + AUR (90) = 220 de voturi, insuficiente pentru a trece o moțiune de cenzură. Ar fi nevoie de susținerea majorității grupurilor mici (SOS, POT, PACE, neafiliați — în total circa 62 de parlamentari), ceea ce este incert și greu de obținut.

Așadar, Ilie Bolojan rămâne premier atât timp cât nu demisionează și atât timp cât nu este demis printr-o moțiune de cenzură care trece votul în Parlament”, a încheiat Muraru.