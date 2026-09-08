„Un semnal de alarmă major”. Nicușor Dan reacționează după rezultatele catastrofale pentru elevii români la testele PISA 2025

Potrivit rezultatelor publicate marți, 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la Matematică. FOTO: Presidency.ro

Președintele Nicușor Dan a reacționat în urma rezultatelor catastrofale ale elevilor români la testele PISA 2025, precizând într-o declarație de presă că reprezintă „un semnal de alarmă major". Nicușor Dan avertizează că performanța elevilor este afectată de inegalitățile dintre școli și de diferențele socio-economice dintre familii. Șeful statului cere măsuri urgente pentru reducerea decalajelor educaționale, consolidarea competențelor de bază și creșterea investițiilor în educație.

Potrivit rezultatelor publicate marți, 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la Matematică, iar la Citire procentul ajunge la 48%. La Științe, 46% dintre elevi sunt sub nivelul de bază.

„Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major pe care nu avem voie să-l ignorăm, indiferent de contextul politic sau economic în care ne aflăm. De educația asigurată astăzi copiilor noștri depinde viitorul României, iar perspectiva pe care ne-o dă studiul PISA este profund îngrijorătoare.

Este dramatic că potențialul tinerilor români rămâne insuficient valorificat. Există inegalități serioase între școli în ceea ce privește calitatea educației oferite și persistă decalaje educaționale importante între elevii proveniți din medii socio-economice diferite", a transmis Nicușor Dan.

El a mai precizat că Una dintre cele mai îngrijorătoare concluzii ale studiului PISA 2025 este tocmai faptul că șansa unui copil din România de a avea rezultate școlare bune depinde într-o măsură inacceptabil de mare de familia din care provine și de locul în care învață.

„Rezultatele PISA 2025 trebuie să fie argument pentru acțiune și colaborare, nu un motiv de resemnare sau dezbinare. Ne aflăm în fața unui moment de luciditate care trebuie să devină rapid un punct de pornire către identificarea rapidă a cauzelor profunde care au condus la aceste rezultate și, mai ales, a măsurilor care pot fi implementate rapid pentru a le corecta.

Avem copii curioși, inteligenți, profesori dedicați, școli care performează în condiții dificile și specialiști care știu unde și ce trebuie schimbat. Nu ne lipsesc resursele umane, expertiza și capacitatea necesare pentru a construi un sistem educațional mai performant și mai echitabil. Ne lipsește însă consecvența de a transforma toate aceste insule de performanță într-un sistem național, funcțional pentru toți copiii.

Nu putem concepe viitorul în termeni de societate rezilientă și competitivitate în economie, cercetare, inovare și apărare dacă generațiile tinere nu dobândesc în primul rând un set de competențe fundamentale", a mai spus președintele.

Semnal de alarmă tras de Nicușor Dan

El avertizează că măsurile care trebuie luate nu pot fi puse în practică fără alocări bugetare semnificative.

„Sunt, așadar, necesare politici publice care să vizeze cu prioritate identificarea și sprijinirea timpurie a elevilor aflați în risc educațional, implementarea la nivel național a unui sistem de evaluare bazat pe date, reducerea abandonului școlar, consolidarea competențelor de bază la lectură, matematică și științe, utilizarea responsabilă a tehnologiei și inteligenței artificiale, precum și asigurarea unor condiții de învățare de calitate pentru toți copiii, indiferent de mediul din care provin.

În mod evident, aceste măsuri nu pot fi puse în practică fără alocări bugetare semnificative. România trebuie să investească mai mult, mai consecvent și mai inteligent în educație".

În clasamentul european, România rămâne pe antepenultimul loc în Uniunea Europeană, înaintea doar a Bulgariei și Ciprului. Elevii români au obținut rezultate medii mai slabe decât cei din țări care nu fac parte din UE, precum Muntenegru, Albania și Serbia.

Nicușor Dan a declarat luni, în contextul deschiderii noului an școlar că problema cea mai mare a sistemului de învățământ e adaptarea finanțării pentru sistemul de educație:

„Noi trebuie să stimulăm investițiile, să fim deschiși față de investiții străine, să avem un mediu economic concurențial, sunt multe de spus. În ce privește educația, cum am spus, în linii mari, problema cea mai mare e adaptarea finanțării pentru sistemul de educație”.

Ce scoruri au obținut elevii români

La PISA 2025, punctajele medii obținute de România sunt:

Științe, 425 de puncte - cu 3 puncte mai puțin decât în 2022, aceasta fiind principala competență analizată la actuala ediție;

Citire, 413 puncte - în scădere cu 16 puncte față de 2022;

Matematică, 419 puncte - cu 9 puncte mai puțin decât în ediția anterioară;

Rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale, 442 de puncte - competență evaluată pentru prima dată în cadrul studiului internațional.

La noua probă - Rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale - România se află în jumătatea inferioară a clasamentului internațional. Cu 442 de puncte, țara noastră ocupă locul 51 din cele 91 de țări și teritorii participante.