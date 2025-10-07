Ungaria atacă Ucraina din nou. Ministrul de externe acuză Kievul că se amestecă în alegerile legislative

Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei. sursa foto: Getty

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, susține că Ucraina este puternic interesată să influențeze rezultatul alegerilor de anul viitor din Ungaria și că își promovează interesele prin intermediul partidului de opoziție Tisza, relatează agenția MTI. Declarația vine după apariția unor informații potrivit cărora ucrainenii ar fi contribuit la dezvoltarea aplicației acestei formațiuni politice, relatează Agerpres.

„Dacă cineva mai avea îndoieli cu privire la faptul că ucrainenii se amestecă în alegerile legislative din Ungaria de anul viitor, aceste îndoieli au fost acum risipite: ucrainenii sunt într-adevăr puternic interesaţi să influenţeze rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria”, a declarat Szijjarto într-un comunicat al Ministerului de Externe ungar.

Șeful diplomației de la Budapesta a afirmat că Ucraina este conștientă de faptul că, „dacă guvernul Ungariei rămâne în funcţie, deciziile guvernamentale vor servi exclusiv intereselor naţionale ungare”, ceea ce ar însemna că Ucraina nu va deveni membră a Uniunii Europene.

„Nu vom permite Bruxelles-ului să dezlănţuie mafia ucraineană, produsele agricole ucrainene substandard şi războiul în sine asupra Uniunii Europene”, a mai adăugat Peter Szijjarto.