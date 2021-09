USR PLUS și AUR au depus moțiunea de cenzură la Senat

”Fiecare membru al coaliției și-a menținut punctul de vedere referitor la situația în care se află coaliția. Cei de la PNL au spus că rămân alături de premierul Florin Cîțu. Noi am transmis că acesta nu mai are încredere, urmare și a votului Comitetului Politic, peste aproape 400 de lideri din USR PLUS au confirmat lucrul acesta.

Pe cale de consecință, în aceste clipe tocmai a fost depusă moțiunea de cenzură, calea parlamentară prin care sperăm, în termen cât mai scurt, să avem un nou premier și coaliția să poată să meargă mai departe”, a declarat Dan Barna.

”Am încercat în ședința de coaliție să convingem colegii noștri de coaliție că un Guvern ca să funcționeze are nevoie de un prim-ministru care cultivă încrederea. Colegii noștri au insistat să îl susțină pe Florin Cîțu. În consecință, folosim procedura aceasta parlamentară, pentru a ajunge în situația în care să putem să lucrăm cu un alt prim-ministru.

Intenția noastră este să continuăm într-o formulă cu PNL și cu UDMR. Nu avem nicio intenție să intrăm într-o altă formulă guvernamentală”, a declarat Dacian Cioloș.

Dan Barna a spus că, săptămâna viitoare, își vor depune și demisiile.

