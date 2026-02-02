USR, despre pachetul de solidaritate cerut de PSD: „Mult prea mult şi transmite imaginea că PSD nu este un partid serios”

Liderii PSD și USR, Sorin Grindeanu și Dominic Fritz. Foto: Agerpres

Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a apreciat că pachetul de solidaritate propus de PSD, alături de măsurile de relansare economică, reprezintă "o tergiversare" a măsurilor de reformă.

Întrebat dacă pachetul de solidaritate poate fi o tentativă de amânare a reformelor, Pălărie a răspuns: "Absolut! În opinia mea, mi se pare că este mai degrabă un gest de mult mai puţină bună credinţă decât doresc dumnealor să o promoveze. Să nu uităm că suntem ca în filmul ăla - de ce n-ai bască, dacă ai bască de ce n-ai eşarfă - în aşa fel încât să găsim la nesfârşit condiţii şi motive de tergiversare. (...) Flexibilitate a existat, tocmai de aceea am şi întârziat nişte reforme, dar am şi ajustat nişte pachete de tăieri de cheltuieli. Toată lumea ştie chestiunea asta. (...) Am agreat pachetul, însă îl condiţionăm fie de pachetul de relansare economică, fie îl condiţionăm de un alt pachet de solidaritate. Asta e deja, în opinia mea, mult prea mult şi transmite imaginea că PSD nu este un partid serios. (...) Cred că bomba care ticăie, inclusiv sub PSD, este una singură - cu cât amânăm legea bugetului de stat mai mult, cu atât primăriile trebuie să funcţioneze cu o cotă foarte mică de cheltuieli pentru funcţionarea aparatului, până când nu vor mai putea să funcţioneze".

Senatorul Ştefan Pălărie a subliniat că USR este de acord cu "foarte multe dintre măsurile de relansare economică".

"În opinia mea şi prin ceea ce am noi discutat cu ceilalţi colegi, am fost de acord cu foarte multe dintre măsurile de relansare economică, multe coincid, mecanismul de credit fiscal, sigur că întotdeauna mai sunt elemente de şurubăreală unde pot să existe fineţuri şi diferenţe de opinie. Dar dacă tu eşti un om de bună credinţă şi înţelegi că pachetul ăla trebuie luat ca să poţi să treci legea bugetului de stat, atenţie, în februarie, noi ar fi trebuit să avem în decembrie, asumată şi trecută, în aşa fel încât să putem să avem limpede şi clar pentru mediul de afaceri şi pentru autorităţi ce au de făcut în anul curent, atunci înseamnă că te joci efectiv cu canistra într-o benzinărie cu flacără", a adăugat Pălărie, potrivit Agerpres.

El a mai spus că "unul dintre mesajele pe care USR îl transmite, cel al reformelor, este cel care dă coşmaruri altor politicieni".

Referindu-se la varianta unui guvern minoritar, liderul senatorilor USR a punctat că aceasta este "mai degrabă reţeta dezastruoasă în a nu face nimic".

"Absolut orice măsură a guvernului va fi blocată de o posibilă majoritate zgomotoasă care să mai şi transmită spaţiului public şi mai puţină încredere în acel potenţial guvern. Motiv pentru care, chiar cu supărările de rigoare pentru anumiţi colegi din coaliţie, eu cred că direcţia în care se îndreaptă România acum e una bună. Da, haideţi cu pachetul de relansare economică şi, dacă tot vorbesc despre relansare economică, i-aş întreba pe colegii de la PSD de ce a fost nevoie de relansare economică dacă mergea economia atât de bine în anii anteriori când au guvernat colegii de la PSD, dacă nu greşesc şi am avut guvernele Marcel Ciolacu I şi Marcel Ciolacu II după guvernul Nicolae Ciucă? Deci, dacă tot aşa a fost de bine, de ce mai relansăm? E limpede, a fost o întrebare răutăcioasă, îmi cer scuze colegilor de la PSD, dar adevărul este că trebuie să guvernăm în continuare responsabil, dăm drumul şi la măsurile de relansare. Poate că există o discuţie necesară, dar aia poate fi şi mai târziu, după bugetul de stat, de elemente de solidaritate cu populaţia cea mai vulnerabilă", a mai spus Pălărie.

PSD a decis duminică, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea în regim de urgenţă a pachetului de relansare economică, alături de unul de solidaritate, care vizează măsuri pentru protejarea pensionarilor şi a altor categorii vulnerabile, "în faţa presiunilor generate de creşterea accelerată a costului vieţii".