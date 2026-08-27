Va ataca Putin o țară NATO? Răspunsul lui Nicușor Dan: Există o ipoteză de escaladare, dar nu avem mai multe informații

1 minut de citit Publicat la 23:39 27 Aug 2026 Modificat la 23:39 27 Aug 2026

Vladimir Putin participă, prin conexiune video, la o ceremonie militară rusă. Foto: Profimedia Images

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat joi seara, la Chișinău, despre îngrijorările recente privind un posibil atac al Rusiei asupra unei țări NATO. El a precizat că exclude un scenariu iminent de atac, însă există această „ipoteză de escaladare”.

„Există această discuție, să zic, începută în urmă cu 3-4 luni, la nivel de lideri, în diverse formate, dar nici eu, nici serviciile, nici partenerii nu avem mai multe informații decât atât.

Adică, într-o logică geopolitică, există această ipoteză de escaladare din partea Rusiei, dar pentru moment nu există informații care să o susțină”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a mai precizat că postura NATO rămâne una strict defensivă, adaptată unei amenințări rusești persistente.

„NATO este o alianță defensivă. Și România ca parte a NATO. Rusia este o amenințare pentru țările din flancul estic de cel puțin 10 ani de la anexarea Crimeii și pregătirea defensivă a României, pregătirea defensivă a țărilor din flancul estic, pregătirea defensivă a NATO la asta se referă”, a mai adăugat președintele.

Reacția președintelui vine după ce serviciile secrete americane au avertizat, într-o nouă evaluare, că Vladimir Putin ar putea testa NATO prin acțiuni militare limitate, chiar în timp ce războiul din Ucraina continuă.

Potrivit oficialilor americani, Rusia ar putea încerca, în următorii ani, un atac limitat asupra unui stat membru al Alianței.

Vizita recentă a directorului CIA la Moscova a alimentat această teorie. Publicații importante din SUA au dezvăluit că John Ratcliffe a avertizat Rusia să nu atace NATO. Întrebat de jurnaliști, joi, președintele Trump a spus că Putin „nu va ataca teritoriul NATO”.