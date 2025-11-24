Va fi redusă suma forfetară pentru parlamentari? Senator USR: „O să însemne oameni care o să plece acasă”

Senatorul USR a atras atenția că suma forfetară nu reprezintă „nişte bani discreţionari”, pe care parlamentarii îi pot băga în buzunar. Foto: Agerpres

Dacă suma forfetară a parlamentarilor va fi redusă cu 10%, așa cum a sugerat premierul Ilie Bolojan, o parte din consilierii senatorilor și deputaților vor pleca acasă, a precizat liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie. Acesta a declarat că este de acord cu măsura și a atras atenția că nu este nevoie de o lege specială pentru a tăia din această sumă aflată la discreția aleșilor, ci dacă există consens politic, măsura poate fi implementată de conducerea Parlamentului, relatează Agerpres.

Premierul Ilie Bolojan a spus, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că nu se întâmplă nimic dacă Parlamentul reduce cu 10% suma forfetară pentru aleși pentru a contribui la efortul de reducere a cheltuielilor statului. În acest context, liderul senatorilor USR a precizat că este nevoie de un consens politic pentru o astfel de măsură.

„Eu, personal, în privinţa în privinţa mea ca parlamentar, sunt de acord. Consider că e o chestiune în care arătăm încă o dată că sacrificiul pe care îl fac românii în perioada aceasta e dus pe umeri, în egală măsură, de către toată lumea. Va trebui să fie o decizie politică şi ştiu că au mai fost discuţii referitoare la subiectul acesta legat de Parlament”, a spus Pălărie.

Senatorul USR a atras atenția că suma forfetară nu reprezintă „nişte bani discreţionari”, pe care parlamentarii îi pot băga în buzunar.



„Un parlamentar onest, muncitor şi responsabil foloseşte banii pentru a angaja oameni şi pentru a avea birouri parlamentare în relaţie cu cetăţenii. Ori, atunci când spunem despre 10% tăiere a sumei forfetare, pentru un parlamentar onest, muncitor şi care şi-a pus suma forfetară în slujba cetăţenilor o să însemne, de asemenea, oameni care pleacă acasă, care nu mai pot să rămână consilieri în cabinetul parlamentar. Şi aceasta din nou e o chestiune care trebuie tratată cu seriozitate. (...) Valoarea sumei forfetare e o chestiune care ţine de decizia Biroului permanent, de decizia conducerii politice a celor două camere din Parlament, nu e nevoie de proiect de lege separat”, a menţionat acesta.



Întrebat dacă simte că trag toate partidele în aceeaşi direcţie, Pălărie a spus: „Nu întotdeauna, există permanent această tentaţie populistă, populară, de a amâna reformele, de a amâna tăierile, de a nu supăra oamenii şi aici e o chestiune în care pare că diferite partide au diferite reflexe”.



„Vreau doar să mai spun că pe domnul Ilie Bolojan l-am văzut ducând la bun sfârşit ceea ce s-a numit revoluţia Bolojan sau, dacă doriţi, reforma din instituţia Senatului, şi vedem, luni mai târziu, că această instituţie funcţionează chiar dacă au plecat acasă 15 - 18% din colegi, fie funcţionari ai Senatului, fie şoferi, fie secretari. Deci se poate şi cu cureaua strânsă. Nimeni nu moare, activitatea instituţiei merge mai departe. Am văzut în alte părţi permanent puse tălpi, tergiversări, amânări de tăieri pentru că oamenii se vor supăra, se supără cetăţenii că nu ne ţinem de cuvânt”, a adăugat el.



Pălărie a mai spus că şi la nivelul Parlamentului trebuie luate nişte măsuri şi că există diferite puncte de vedere, menţionând că sunt colegi care ar dori să folosească banii din economiile făcute pentru alte cheltuieli.

Premierul Ilie Bolojan a pledat vineri pentru adoptarea pachetului care vizează reducerea cheltuielilor în administraţie.

„Nu cred că se întâmplă nimic dacă se reduce suma forfetară cu 10% la parlamentari, de exemplu - la alte instituţii, participă la acest efort, în aşa fel încât să trecem România cât mai repede prin această situaţie dificilă. Cu cât adoptăm aceste măsuri mai repede, cu atât perioada se va scurta, iar costurile sociale se vor scurta”, a explicat Bolojan, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.