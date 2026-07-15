Victor Negrescu: Economia României depinde de resursele europene; avem un sold pozitiv în relaţia cu UE

Membrii Parlamentului European, în sala de plen a Parlamentului European. Sursa foto: Hepta

Economia României depinde de resursele europene, nouă din zece investiţii publice implicând fonduri europene, la un moment dat, a declarat, miercuri, vicepreşedintele Parlamentului European, Victor Negrescu, la un eveniment de specialitate.

"Fiecare euro aflat în pericol trebuie apărat pentru că economia României depinde de resursele europene. Nouă din zece investiţii publice din România au implicat, la un moment dat, resurse europene. Peste 60% din investiţiile publice din România au fost realizate cu banii europeni şi dacă e să ne uităm inclusiv la creionarea bugetului naţional, vedem că suntem dependenţi de aceste resurse europene pentru dezvoltarea României, şi foarte corect s-a menţionat, România s-a dezvoltat de la aderarea noastră la Uniunea Europeană până în prezent. Avem un sold pozitiv în relaţia cu Uniunea Europeană. Am primit peste o sută de miliarde de euro, am contribuit cu aproximativ 30 de miliarde de euro, un sold excepţional", a spus Negrescu.

Potrivit acestuia, România trebuie să folosească oportunităţile fondurilor europene pentru dezvoltarea pe termen lung.

"Avem această oportunitate pe care trebuie să o folosim şi mai bine, nu doar pentru a atinge ţinte, nu doar pentru a atinge procentaje de absorbţie ci, mai ales, pentru a folosi oportunităţile europene pentru dezvoltarea pe termen lung a României în jurul unor proiecte viabile, unor proiecte mature şi în perspectiva viitorului cadru financiar multianual. Este crucial deja să ne pregătim pentru acele competiţii, să pregătim viitorul plan naţional şi regional de parteneriat, să pregătim, inclusiv dintr-o perspectivă naţională, un plan naţional de competitivitate. Dar pentru a face toate aceste lucruri, cu siguranţă sunt decizii care trebuie să fie adoptate aici, la noi în ţară şi mai ales o metodă de lucru. O abordare. De multe ori, abordarea ne costă enorm şi cred că avem nevoie de o regulă fermă, nu doar transpusă în lege, pentru că avem legi în acest sens", a explicat vicepreşedintele Parlamentului European.

În context, acesta a spus că, în urmă cu câţiva ani, a făcut o analiză cu privire la modul în care ţara noastră se comportă vizavi de deciziile europene şi a remarcat faptul că România este singurul stat din Uniunea Europeană care nu face studii de impact referitoare la acestea şi că bulgarii aveau trei asemenea studii, la momentul respectiv.

"Până şi bulgarii aveau o capacitate suplimentară să analizeze deciziile europene. Este crucial acest lucru pentru a nu mai auzi oameni politici care se plâng toată ziua de Bruxelles şi pentru a ne prezenta în dialogul purtat cu partenerii noştri europeni cu date certe, cu argumente viabile, cu opoziţie fermă şi, în sensul acesta, să ne asigurăm că deciziile şi reglementările europene corespund şi mediului economic şi administrativ din România", a menţionat Negrescu.

Confederaţia patronală IMM România a lansat, miercuri, o nouă ediţie a Cartei Albe a IMM-urilor, la sediul Băncii Naţionale a României (BNR).

Realizat în prima jumătate a acestui an pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional, ce cuprinde aproximativ 1.800 de întreprinderi mici şi mijlocii din toate judeţele şi domeniile de activitate, documentul oferă o radiografie detaliată a mediului antreprenorial autohton.

Carta analizează cu precădere raportarea IMM-urilor la teme fundamentale precum finanţarea activităţii, accesarea fondurilor europene şi politicile de personal. În acelaşi timp, documentul conturează un portret-robot complex al antreprenorului tipic, al percepţiilor sale privind actualul context economic şi al viziunii sale de viitor.