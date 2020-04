Victor Ponta acid după blocajul de la programul pentru IMM-uri: Incompetența se acoperă cu propaganda

"Guvernul Orban - Citu ! Ce blestem pe Romania !

Guvernul Orban a ajutat doar firmele din afara Romaniei- pentru cele romanesti NU a facut nimic - pana vineri 17 Aprilie la ora 10 cand Florin Citu “El Fugitivo” a lansat programul pentru IMM uri aprobat de Uniunea Europeana ( 3 miliarde de euro pentru Romania - 24 miliarde Portugalia , 230 miliarde Spania samd)!

Programul a functionat de la ora 10 la ora 10.02 / dupa care s-a blocat! In loc sa vina in fata presei Florin Citu si sa spuna celebra fraza “onorata instanta - am fost un dobitoc” ; a venit si a spus ca niste hackers ( dar cei care critica Guvernul - adica Ponta si Tariceanu) au atacat Platforma - si ca o se ne arate el vinovatii !!

A trecut o saptamana/ platforma pentru IMM urile romanesti nu functioneaza ( desi fiecare zi inseamna enorm pentru salvarea acestora) / nici nu ne-a prezentat Citu “dusmanii” care i-au atacat platforma ! Incompetenta se acopera cu Propaganda!!!

In 2012 nu reuseam sa ma lupt cu criza economica daca nu aveam langa mine un Ministru de Finante ca Florin Georgescu / in 2020 mascariciul Ludovic Orban si-a luat la Finante un Ministru dupa chipul si asemanarea sa!

Ce blestem pe Romania!", scrie Victor Ponta pe Facebook.