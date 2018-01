Victor Ponta a făcut declarații cu privire la scandalul din PSD. Fostul premier este convins că liderul PSD, Liviu Dragnea, vrea să conducă tot ce se poate.

”Mi-aș dori ca luni să existe soluții pentru că problema durează deja de un an de zile. Anul 2017 a fost un an cu scandaluri, cu certuri, cu guverne schimbate, cu măsuri economice proaste și văd că 2018 a început la fel. Sunt supărat pentru că în 2016 am făcut campanie pentru PSD, am votat pentru premierul Grindeanu, pentru PSD, le-am promis oamenilor că vor avea o guvenrare ca în perioada 2012-2015, dar în schimb au fost doar scandaluri. În bătălia asta Dragnea vrea să conducă tot”, a declarat Victor Ponta la Antena 3.