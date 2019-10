Victor Ponta: „După ce trece moţiunea de cenzură, opţiunea noastră e un guvern de centru-stânga. Nu îl votez pe Orban premier”

Preşedintele PRO România, Victor Ponta, a declarat marţi că nu va vota un guvern cu premier Ludovic Orban, precizând că, după adoptarea moţiunii de cenzură, opţiunea sa este pentru un guvern de centru-stânga, format din PRO România, ALDE şi PSD dar fără Dăncilă şi Fifor.



"Opţiunea noastră este de a discuta de un guvern de un an de zile, până la alegeri, un guvern de centru-stânga, aşa cum a fost votat în 2016, fără doamna Dăncilă, fără domnul Fifor", a afirmat Ponta.



Întrebat dacă va vota împotriva unui premier PNL propus de preşedintele ţării, Victor Ponta a spus: "Cel mai probabil da. Nici nu mi-au cerut cei de la PNL. Am fost întrebat dacă îl votez pe Orban. Nu, domnule, nu îl votez şi nici nu mi-a cerut Ludovic Orban. Sunt câţiva oameni de la PNL pe care i-aş vota premieri, dar nu vor fi numiţi".



Fostul prim-ministru a precizat că singura variantă pe care o ia în calcul pentru a guverna, după ce trece moţiunea de cenzură, este un guvern PSD, ALDE şi PRO România.



"Majoritatea o vom forma, pe cifre. Problema este ca PSD să accepte să facă o schimbare radicală, să termine cu baronii, cu pilele baronilor şi cu doamne care nu ştiu să citească. După care trebuie ca domnul Iohannis să accepte ideea de a numi, nu un premier de la PSD sau PRO România, că nu o să o facă, ar fi împotriva interesului lui politic, dar un premier proeuropean, inteligent, profesionist, cu o majoritate funcţională. Cred că e o idee care va fi foarte greu de respins. Altfel, poate să fie un guvern PNL - USR, dar PNL şi USR au 140 de parlamentari, până la 240 eu nu aş guverna în locul lor", a adăugat Victor Ponta.



El a subliniat că nu se pot face alegeri anticipate.



"Sunt de acord pentru că toţi ştim că nu se va face. Are rost să păcălim tot timpul oamenii cu această chestiune? (...) Parlamentul poate fi dizolvat de către noul preşedinte, nu de cel actual, poate domnul Iohannis, dacă se realege, dar mandatul va fi după 22 decembrie, în ianuarie Parlamentul nu e la lucru, după aceea ai 60 de zile, după aceea ai 90 de zile. Nu vor vota parlamentarii, cel mai rapid procedural s-ar face odată cu localele", a explicat Ponta.