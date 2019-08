Viorica Dăncilă: „Ca să pot să ajung în fiecare judeţ trebuie să mai folosesc şi un elicopter”

Foto: gov.ro

Premierul Viorica Dăncilă a declarat vineri, la Iaşi, în cadrul unei conferinţe de presă, că a folosit un elicopter pentru a veni de la Suceava la Iaşi deoarece, pentru a ajunge în fiecare judeţ al ţării, trebuie să mai folosească şi un astfel de mijloc de transport.



Vicepremierul Mihai Fifor a precizat că deplasarea a fost plătită din fondurile PSD.



„Am venit de foarte multe ori cu maşina. Este prima oară când vin cu elicopterul. Am spus că o să vin în fiecare judeţ al ţării. Ca să pot să ajung în fiecare judeţ trebuie să mai folosesc şi un astfel de mijloc de transport, dar am venit de fiecare dată cu maşina. Acesta este lucrul pentru care facem toate eforturile pentru a dezvolta infrastructura în România. Acesta este şi motivul pentru care am căutat să folosim atât fonduri europene, fonduri guvernamentale şi fonduri din parteneriat public-privat complementar pentru a putea să avem cât mai multe investiţii”, a spus Viorica Dăncilă.