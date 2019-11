Viorica Dăncilă, la „De-a viața ascunselea”: „Am plâns și am suferit pentru orice lucru nedrept”

Foto: captură Antena 3

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, la Antena 3, că a plâns și a suferit pentru orice lucru nedrept.

„Pot să recunosc că am și plâns, dar nu așa de mult. Am suferit foarte mult pentru orice lucru care mi s-a părut că nu este corect, nu este drept sau lucruri pe care am vrut să le implementez și nu am putut.

Am avut acea stare de neputință, dar toate acestea nu m-au oprit.

Toată această neputință m-a motivat să merg înainte. Sunt un om credincios, mă rog, dar în același timp pentru a merge mai departe merg în mijlocul oamenilor și cred că de acolo îmi iau energia și puterea de a merge mai departe.

Tot de acolo îmi iau și proiectele pe care vreau să le implementez, pentru că tot ceea ce facem noi trebuie să fie pentru oameni”, a spus Viorica Dăncilă, duminică, la emisiunea „De-a viața ascunselea”.