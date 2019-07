Viorica Dăncilă va cere demisia liderilor PSD care nu vor îndeplini obiectivele la alegerile prezidențiale

Foto: gov.ro

Preşedintele PSD, premierul Viorica Dăncilă, a declarat vineri seara, la Tulcea, că va cere demisia tuturor preşedinţilor organizaţiilor care nu-şi vor îndeplini obiectivele asumate la alegerile prezidenţiale, dacă social-democraţii vor pierde.



"Aş cere demisia tuturor liderilor care au obţinut un rezultat sub cel la care s-au angajat, (dacă PSD va pierde alegerile, n.red.). Fiecare judeţ trebuie să-şi facă o analiză şi să-şi propună un criteriu de performanţă. Dacă lăsăm la voia întâmplării, putem avea judeţe care se implică şi muncesc şi judeţe care nu vor face acest lucru. Atunci este corect ca în primul rând cei care nu îndeplinesc aceste criterii să fie primii care-şi dau demisia şi apoi conducerea centrală", a spus Viorica Dăncilă, într-o conferinţă de presă.



Şefa PSD a răspuns astfel unui jurnalist care a întrebat-o dacă-şi va da demisia de la şefia partidului în cazul în care PSD va pierde alegerile prezidenţiale.



"Viitorul PSD depinde foarte mult de rezultatul pe care-l vom obţine la alegerile prezidenţiale. Cred că discuţia noastră nu trebuie să fie despre interese personale, mize mai mari sau mai mici, mize de moment. Ea trebuie să fie despre modul în care PSD se va poziţiona, despre scorul pe care-l va obţine, pentru că acest scor va influenţa foarte mult rezultatele următoarelor două alegeri", a mai spus preşedintele PSD.



Potrivit acesteia, sondajul actual cu prezidenţiabilii PSD va fi urmat de un altul cu cei mai buni doi candidaţi.



"Sunt optimistă după această zi, o zi încărcată, pentru că am văzut dorinţa de implicare a membrilor comitetelor executive naţionale, a liderilor celor trei judeţe, dorinţa de a obţine un rezultat cât mai bun şi cred că acest lucru ne încurajează să mergem şi în celelalte judeţe şi să câştigăm alegerile prezidenţiale", a menţionat Viorica Dăncilă.



La rândul lui, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, unul dintre prezidenţiabilii PSD, a apreciat rezultatul alegerilor europarlamentare drept "o sincopă".



"Ce s-a întâmplat pe 26 (mai, n.red.) poate că reprezintă şi un efect al modului în care administraţia în general se poartă, să spunem, în zona publică, fie că vorbim de blocaje, de întârzieri de avize, autorizaţii, aroganţă poate la centru, la nivel local. Oamenii percep asta într-un mod foarte direct şi o asociază guvernării, cu toate că noi am avut un alt mesaj, am dat anumite măsuri", a declarat ministrul Teodorovici.



Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, alături de preşedintele executiv al partidului, Eugen Teodorovici, şi secretarul general Mihai Fifor au participat vineri seara la şedinţa Comitetului Executiv Judeţean al Organizaţiei PSD Tulcea.