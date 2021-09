Ministrul Virgil Popescu, atac la Orban: Ar trebui să își dea seama cât rău face acum PNL

Parteneriatul PNL cu președintele Klaus Iohannis a fost și este unul de durată, spune Virgil Popescu.

„Este regretabil că președintele PNL Ludovic Orban încearcă să minimalizeze acest parteneriat pentru care am muncit cu toții. Ludovic Orban ar trebui să își dea seama cât rău face acum PNL și, implicit, românilor prin aruncarea în spațiul public a unor vorbe incorecte. Klaus Iohannis este președintele meu. Este președintele românilor, cel care reprezintă interesele României la cel mai înalt nivel”, a scris pe Facebook ministrul interimar al Economiei.

Ludovic Orban spunea, vineri, în Dâmbovița, că PNL nu are nicio datorie față de președintele Klaus Iohannis.

Mai degrabă președintele Klaus Iohannis are o datorie față de PNL, susținea Orban: „Eu cred că PNL nu are nicio datorie față de președintele Iohannis. Dimpotrivă! Eu am convingerea că președintele PNL trebuie să fie ales de membrii PNL, cu mintea lor, cu gândirea lor și cu sufletul lor. Eu cred că președintele PNL trebuie să fie îndatorat și legitimitatea lui să se bazeze doar pe votul dumneavoastră, marea oaște a PNL. Și vă asigur, în același timp, că după ce voi câștiga, va fi același parteneriat de succes cu președintele României, așa cum a fost în cei toți patru ani de zile cât am fost președintele PNL și am câștigat aproape toate bătăliile pe care le-am dus”.

Sursa: Mediafax

