Reacția lui Virgil Popescu, după ce George Simion i-a sabotat conferința de presă: "Nu este decât o trompetă a rușilor, o trompetă a lui Putin"

George Simion a împiedicat astăzi desfășurarea conferinței de presă de la Energie, în ziua în care intră în vigoare embargoul asupra petrolului rusesc, spune ministrul Virgil Popescu.

Sursa foto: Antena 3 CNN

"Conferința de presă nu putea fi ținută în prezența dlui Simion și a antecedentelor dlui Simion, care are foarte multe derapaje și comportament deviant. Singura miză pentru care a venit aici a fost să facă circ, așa că cred că decizia înțeleaptă a fost să amânăm.", spune ministrul Energiei, Virgil Popescu.

"Ce a făcut astăzi George Simion e o bătaie de joc. Să vii, practic să încerci să denaturezi o conferință de presă și să nu o lași să se întâmple înseamnă că ai un scop ascuns, pentru că nu întâmplător azi a intrat în vigoare embargoul asupra petrolului rusesc.

Tot azi a intrat în vigoare plafonarea prețului la țițeiului rusesc. S-au întâmplat două lucruri care pun în dificultate regimul din Rusia, care limitează veniturile Federației Ruse.

Iar azi dl. Simion e prezent aici, încercând să nu putem transmite aceste mesaje. Încă o dată, dacă mai era nevoie, George Simion nu este decât o trompetă a rușilor, o trompetă a lui Putin, care acționează împotriva intereselor statului român”, spune Virgil Popescu.

El i-a invitat pe jurnaliști la o conferință la 12.30, însă în sală a ajuns și liderul AUR, George Simion.

Circ la Ministerul Energiei, după ce liderul AUR a deturnat conferinţa de presă la care trebuia să vorbească Virgil Popescu. A vorbit în schimb George Simion.

„A fugit ministrul, a fugit Virgil, a fugit hoțul”, a spus George Simion

„În calitate de parlamentar nu am de ce să mă acreditez. Jandarmul de la ușă a spus că ministrul nu mă poate primi... Am intrat pe ușă. Mi s-a spus că nu aș avea dreptul să particip la această conferință de presă. Totuși am venit, am urcat... Dacă încalc vreo lege, să vină un organ al statului să îmi spună”, a adăugat liderul AUR.

Ulterior, George Simion a început să îl caute pe Virgil Popescu prin birourile din sediul Ministerului Energiei.

„Nu agresăm niciun funcționar. Întrebăm unde este ministrul și-l așteptăm la ușă. Dle ministru, haideți, că tot trebuie să ieșiți”, spune Simion.