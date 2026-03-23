Vor scădea prețurile la benzină și motorină după măsurile anunțate de Guvern? Răspunsul lui Bogdan Ivan: „Nu am un glob de cristal”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost întrebat din nou despre prețul carburanților. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Colaj/ Getty Images/ Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, luni, că în momentul de față „nu se pune problema” să fie limitat consumul de carburanți pentru populație. Întrebat în mai multe rânduri dacă măsurile anunțate de Guvern vor duce la scăderea prețului benzinei și motorinei, Bogdan Ivan a refuzat să dea o cifră exactă, subliniind că ele au rolul de a stabiliza piața, dar nu pot schimba fluctuațiile de pe plan internațional.

Întrebat dacă plafonarea adaosului comercial, limitarea exporturilor și reducerea cantității biocarburant din benzină vor avea efecte directe asupra prețului la pompă, Bogdan Ivan a spus că deși aceste măsuri au rolul de stabiliza piața, ele nu pot absoarbe șocul de pe plan internațional.

„Toate aceste măsuri au rolul de a stabiliza, dar nu pot să schimbe dinamica internațională a prețului. (...) Este evident că în moment de față că aceste măsuri pe termen scurt, mediu și lung vor avea un impact de protecție a pieței și de limitare a impactului negativ.

Pe de-o parte, de a ne proteja piața internă, de a ne asigura că în situația în care vedem deja că avem state în care prețul carburanților este unul mai ridicat decât în România, este evident că poate să existe o tendință a companiilor de a se îndrepta spre alte piețe, pentru a obține un profit mai bun. Vreau să-i protejăm pe românii și companiile din România. Și gândim anticipativ aceste măsuri, pentru a limita cât mai mult acest efect negativ, care poate să aibă multiple valențe. Pentru că nu vorbim doar despre variabile simple, ci despre multiple variabile extrem de complicate și de complexe”, a spus ministrul Energiei.

De asemenea, întrebat dacă exclude scenariul avansat de specialiști ca prețul motorinei, care astăzi în unele benzinării a depășit 10 lei/litrul, să ajungă la 15 lei pe litru, Ivan a spus că nu are „un glob de cristal” ca să răspundă la această întrebare.

„Nu am un glob de cristal în care să pot prevedea viitorul. (...) Nu am glob de cirstal în care să mă uit și să spun cât va mai dura acest război”, a spus ministrul.

Bogdan Ivan a adăugat că în momentul de față „nu se pune problema” să fie limitat consumul de carburanți pentru populație.

„În momentul de faţă nu se pune problema de aşa ceva. Repet, nu am un glob de cristal, dar în momentul de faţă România are suficientă lichiditate, am făcut toate demersurile pentru a reporni, de a obţine decizia formală din partea OFAC şi a Statelor Unite pentru a reporni rafinăria Petrotel LukOil, am făcut toate analizele tehnice la nivelul acestei rafinării. De asemenea, aştept răspunsul scris pentru a creşte capacitatea de rafinare. În clipa în care avem rafinare suplimentară, avem cele trei rafinării care astăzi funcţionează, plus Petrotel, o să ne acoperim o mare parte din consum şi nu văd să fie cazul de astfel de măsuri. În momentul de faţă, în această clipă nu văd motive, acum”, a declarat Ivan.

Ministrul Energiei a adăugat că în funcție de contextul internațional, măsurile anunțate de Guvern vor fi actualizate.

„În momentul de față, vorbim despre o perioadă de criză de șase luni de zile, care succesiv se poate prelungi încă trei luni de zile și care, dacă vor dispărea aceste conjuncturi internaționale care au creat declararea situației de criză, vom elimina de îndată această situație.

În același timp venim cu principiul în care săptămânal, dacă va fi cazul, odată la 5 zile, să se actualizeze toate aceste măsuri în funcție de contextul internațional. Pentru că vorbim de o dinamică în continuă mișcare la nivel internațional”, a precizat ministrul Energiei, care a spus că măsurile au fost luate împreună cu Ministerul de Finanțe.

Întrebat, de asemenea, dacă este luată în calcul o scădere a cotei TVA pentru a mai reduce din povara prețurilor la pompă, Ivan a spus că măsură e pe masa premierului Ilie Bolojan și așteaptă și el o decizie.