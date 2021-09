Adrian Minune, cadou de 14.000 de lei din partea soției sale

De la petrecere nu a lipsit fiica sa cea mare, Karmen care a venit cu soțul și fetița ei. Unul dintre cele mai importante daruri a venit chiar din partea soției sale, Cati Simionescu, care a achiziționat pentru acesta un cadou care a costat 14.000 de lei, potrivit Playtech.

Astfel, partenera de viață a artistului i-a dăruit acestuia o brățară de lux din aur alb, de 18K cu diamante de 0.97ct. Cati Simionescu a mers singură să-i achiziționeze cadoul soțului său, iar vânzătoarea magazinului a dezvăluit sursei citate că a fost uimită când a văzut că partenera lui Adrian Minune a plătit cash darul de 14.000 de lei.

Adrian Minune a plâns de ziua lui de naștere

Adrian Minune nu a luat o pauză de la cântat nici în ziua în care a împlinit 47 de ani. Așa că a ținut să-și distreze distinșii invitați cu cele mai dragi melodii ale sale. L-au ajuns din urmă emoțiile însă când oaspeții i-au cântat în cor ”La mulți ani”.

Ce avere are Adrian Minune

În urmă cu câteva luni, manelistul a vorbit despre averea lui. Se specula că Adi Minune e pe locul 3 în topul celor mai bogați interpreți de manele din România, cu o avere impresionantă, care se traduce în multe proprietăți: minimum 15 vile, 13 mașini și mai multe terenuri în localități din jurul Capitalei. Totodată s-a mai scris că onorariul lui Adrian Minune pleacă de la 6.000 de euro, dar din dedicații ajunge să strângă chiar și 20.000 de euro la un eveniment.

”La o sumă inestimabilă, pentru că averea mea sunt cei trei copii. Referitor la evaluarea în presă, e o minciună. Cea mai mare sumă pe care am câștigat-o a fost de la un teren, unde am fost trei asociați, ne-am luat împreună 1,5 milioane de euro, adică 500.000 fiecare. Am terenuri, da!”, a povestit manelistul.

