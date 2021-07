Dana Budeanu, după ce a aflat din presă "că se mărită": "Nişte imbecili au făcut repede o ştire"

Dana Budeanu a postat în urmă cu două zile, pe pagina de Facebook, o fotografie în care arată un inel, având descrierea "I don t date I marry".

Nu este pentru prima dată când Dana Budeanu postează astfel de fotografii, în timp ce descrierea "I don t date I marry" a folosit-o în numeroase postări.

Astfel, anumite publicaţii din România au interpretat fotografia postată drept un indiciu că "se mărită" şi au publicat ştiri ce au devenit virale, ca de fiecare dată când e vorba despre Dana Budeanu.

Ea a explicat, într-o altă postare pe Facebook, că a aflat de la tatăl său, care a citit ştirea pe internet, că urmează să se mărite şi a ţinut să "desluşească misterul".

Mai mult, ea a arătat şi numeroase postări în care apare acelaşi citat, interpretat acum ca fiind anunţul unei noi căsătorii.

"NISTE IMBECILI DE LA EVENIMENTUL ZILEI, CARE DORM LA MINE PE SOCIAL MEDIA, CA TOATA ROMANIA, AU FACUT REPEDE O STIRE (CA 99% DINTRE TOATE STIRILE FALSE DIN ROMANIA SI CA 99.9% DIN TOATA PRESA DIN ROMANIA CARE SCRIE EXCLUSIV NUMAI MINCIUNI BAZATE PE NIMIC) SI AU ANUNTAT (EU N AM DESCHIS, CA NU CITESC CRETINISME, DAR TATA A RAMAS UNDEVA IN ERA IN CARE EVZ ERA MISTO) CA EU M AM MARITAT SI MUUULTE ALTE IDIOTENII!

PS: I DON T DATE I MARRY ESTE UNA DINTRE VORBELE MELE ALEA CU CARE VORBITI TOTI! MARS!", a scris Dana Budeanu în postarea de pe Facebook.

