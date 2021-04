Dieta cu care Gina Pistol a slăbit spectaculos după naștere

Toată lumea s-a întrebat cum a reușit aceasta să revină atât de repede la formele de invidiar de dinainte de a rămâne însărcinată. Iar acum a venit și răspunsul: pe lângă lenjeria modelatoare specială pe care o poartă, Gina a ținut și o dietă specială

"Au trecut două săptămâni de când am născut. Am purtat lenjerie modelatoare încă din ziua a patra. Face minuni. Am trecut de la mărimea M la S (ziua port și colanți compresivi post-partum)”, a scris prezentatoarea "Chefi la cuțite" pe contul său de Instagram, potrivit Spynews.

Mai exact, Gina Pistol are trei mese și două gustări pe zi. La micul dejun servește o budincă din semințe de chia cu mango. Este cunoscut faptul că semințele de chia au numeroase beneficii și conțin proteine, grăsimi sănătoase, calciu, magneziu, fosfor, zinc, vitaminele B1, B2 și B3.

Mango, rândul său, este bogat în diverse substanțe nutritive, cum ar fi proteinele, fibrele, vitamina C, vitamina A, acidul folic, vitamina B6, dar și vitamina K. Ca și primă gustare, Gina a optat pentru o limonadă de cătină cu sirop de arțar, cătina fiind bogată în vitamina C.

Gina Pistol, primele imagini după ce a născut

Gina Pistol şi Smiley au devenit părinţi în data de 9 martie, când prezentatoarea a adus pe lume o fetiţă perfect sănătoasă. Smiley a dat vestea cea mare pe reţelele sociale, iar fanii au transmis imediat felicitări şi gânduri bune cuplului.

Recent revenită acasă, Gina a ţinut să le mulţumească fanilor pentru toate mesajele. Într-un clip postat pe Instagram, frumoasa prezentatoare a apărut alături de iubitul ei Smiley.

"Hello! Salutare tuturor. Vă pupăm cu drag. Aflați despre noi că suntem bine, în special Gina. Vă mulțumim frumos pentru mesaje și scuzați-ne că am lipsit atât de mult, însă acum suntel într-un carusel emoțional. Fetița noastră este foarte bine. Am trecut foarte bine și peste prima noapte acasă. Le mulțumim tuturor celor care ne-au trimis urări, felicitări, sfaturi și energie pozitivă.

Le mulțumim celor de la spital, asistente, moaște, medic anestezist, medicul meu. Toți au fost foarte drăguți și ne-am simțit răsfățați. Abia așteptăm ca fiica noastră să se facă mare să îi spunem câte mesaje a primit și cât de mult s-au bucurat oamenii pentru nașterea ei. Vă mulțumim foarte tare. Vă pupăm cu drag", au spus cei doi în înregistrarea din mediul online.

Blondina a postat pe Instagram şi prima imagine alături de fetiţa ei. Într-un mod extrem de discret, frumoasa prezentatoare a introdus-o pe micuţă pe reţelele sociale. Gina a distribuit o imagine cu un cărucior de bebeluş şi un mesaj emoţionant:

"Ai adus soarele cu tine. Pentru noi e răsărit", a scris Gina pe Instagram.

Gina şi Smiley, părinţi pentru prima oară

Micuţa cuplului are 3 kilograme şi 51 de centimetri. Înainte de a merge la spital, cuplul a ţinut să transmită un mesaj pe reţelele sociale.

"Așa începe fericirea. Suntem deja 3. Fetița nostra s-a născut astăzi, este sănătosâ, are 3,230 kg și 51 cm lungime, iar Dana Oprescu, medicul nostru, ne-a spus că este perfectă. Mulțumim pentru toate gândurile și urările. Revenim cât de curând cu vești, imediat ce vom fi în stare", a anunţat atunci prezentatoarea de la Asia Express pe Facebook.

Totodată şi Smiley a decis să posteze un mesaj cu adevărat emoţionant pe reţelele sociale, în seara în care a devenit tătic pentru prima dată.

"Dacă ar există litere fericite, ele ar fi cu siguranță următoarele: “Am devenit părinți!”. Gina se simte bine, a născut în seara aceasta, fetiță noastră este sănătoasă.

Sunt primele ore din cea mai frumosa poveste din viețile noastre și știm deja că nu știm nimic din tot ce ne așteaptă. Găsiți mai jos imagini cu noi și emoțiile noastre de dinainte de a fi 3", a precizat cânăreţul, în ziua în care Gina a născut.



