George Burcea, mărturisire dureroasă: ”Știu cum este să nu ai ce mânca sau să mănânci din gunoi”

Începând de astazi voi fi parte din echipa @salvaticopiii_iasi , iar împreunã ne dorim sa-i ajutam pe cei 120 de copii care frecventeazã zilnic centrul pentru a lua o masa caldã sau a participa la diferite activitati extrascolare. Din fericire eu stiu cum este sã nu ai ce mânca ( sau sã mãnânci din gunoi), sã nu ai unde dormi sau sã provii dintr-o familie dezorganizatã care nu poate sã-ti ofere tot ceea ce ai nevoie pentru a dezvolta maturul de mâine. Tot din fericire eu am depãsit acele momente, iar astazi imi doresc sã fiu lângã voi, asa cum multi au fost lângã mine în acea perioadã. Vã multumesc din inimã cã m-ati ales, @m_ade_m88 & Anca Busuianu ?❤️

